Trump’ın başını ağrıtan yeğen

Salgın krizi, gerileyen ekonomi, ırkçılık tartışmaları ve yaklaşan başkanlık seçimleri derken, şimdi de yeğeni Mary, ABD Başkanı Donald Trump’ı (74) köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyor.

Trump, bir etkinlikte beyzbol sopasıyla poz verdi.

ENGELLEME GİRİŞİMİ

New York’ta mahkeme, Donald Trump’ın 55 yaşındaki yeğeni Mary Trump tarafından kaleme alınan kitap üzerindeki yayın yasağını kaldırma kararı aldı. Mary Trump’ın kaleme aldığı ‘Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı’ adlı kitabın bu ay yayımlanması bekleniyor. Ancak kitap daha yayınlanmadan tartışma yarattı.

Kitaba ilk tepki, Trump’ın kardeşi Robert Trump’tan (72) geldi. Robert Trump, kitabın ‘aile anlaşmasını ihlal ettiği’ gerekçesiyle geçen hafta New York’ta mahkemeye başvurdu ve basılmasını engellemek istedi.

ANLAŞMAYI BOZDU İDDİASI

Robert Trump’ın avukatları, “Mary Trump’ın ve diğer akraba ilişkisi olanların, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir anlaşma imzaladıklarını” öne sürdü. Alt mahkemenin geçici durdurma kararını üst mahkeme bozdu. Mary Trump’ın avukatı Theodore Boutrous Jr. ise “Başkan Trump ve kardeşleri, kamuyu ilgilendiren konuların ele alındığı bir kitabı engellemek istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmesini istemiyorlar” diye konuştu. Peki, gündeme bir anda bomba gibi düşen Mary Trump ve kitabı hakkında bilinenler neler? İşte yanıtı:

FRED ALKOLDEN ÖLDÜ

Mary, Donald Trump’ın 1981’de 42 yaşında alkolizmden ölen kardeşi Fred Trump Jr.’ın kızı. Kitapta Mary, New York’taki Trump ailesinin evinde tanık olduğu olayları anlatıyor. Mary’nin Fred isimli bir erkek kardeşi de bulunuyor.

Fred’in ölümü, aile içindeki krizin de başlangıcı olmuş. Fred’in çocukları, büyükbabadan kalan mirasla ilgili olarak, amcaları Donald Trump ve diğer üç kardeşe karşı 2000 yılında dava açmış.

Aynı yıl New York Daily Star gazetesine bir röportaj veren Mary Trump, amcaları Donald ve Robert ile halası Maryanne’nin miras paylaşımı ve beyin felci olan yeğenlerine karşı davranışları nedeniyle kendilerinden utanması gerektiğini söylemiş.

‘ZEHİRLİ AİLENİN’ BİLİNMEYEN YÖNLERİ Trump kardeşler: Robert, Elizabeth, Fred, Donald ve Maryanne.



Psikolog olan Mary Trump, başkan seçildiği gün amcası Donald Trump’ı eleştirmiş ve Twitter hesabında “Hayatımın en kötü gecesi” diye yazmış.

Yeğen Mary Trump, Twitter profilinde Demokrat Partili bir imaj çiziyor ve bireysel silahlanma ve ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşıyor.

‘TRAVMA, İHMAL, TACİZ

Mary Trump’ın, Trump ailesinin vergi meseleleri ile ilgili haberlerinde New York Times gazetesine bilgi sızdırdığı da iddia ediliyor.

Baskıya hazırlanan Simon & Schuster yayınevi, kitabı “Donald Trump ve onu o yapan zehirli ailesi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak. Travma, yıkıcı ilişkiler ile ihmal ve tacizin trajik bileşimi” diye tanımlıyor.

Aynı yayınevi, geçen hafta, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Trump yönetimindeki Beyaz Saray’da geçirdiği 17 ayı anlattığı “Olayın Olduğu Oda” (The Room Where It Happened) adlı kitabı da yayımlamıştı.