Trump’ın adaylığına yargıdan darbe: 2024 seçimlerine katılamayacak mı

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ABD’nin Colorado Anayasa Mahkemesi, salı günü verdiği kararla, eski başkan ve 2024 seçimleri aday adayı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021 ABD Kongresi baskınındaki rolü sebebiyle eyaletteki seçimlerde aday olamayacağına hükmetti.

‘ABD’YE KARŞI İSYAN’

4’e karşı 3 oyla varılan ancak uygulanması federal üst mahkeme kararının sonrasına ertelenen hüküm, ABD Anayasası’ndaki 14’üncü değişiklik maddesinin 3’üncü bölümüne dayandırıldı. Bu bölümde, ABD’ye karşı başkaldırma ya da ayaklanmaya katılan birinin, ABD’de ya da herhangi bir eyalette sivil ya da askeri hiçbir görev alamayacağı hükmü bulunuyor.

TRUMP TEMYİZE GİDİYOR

Donald Trump’ın (77)seçim kampanyası, kararın ABD Anayasaya Mahkemesi’ne taşınacağını duyurdu. Colorado eyaletinde ön seçim adaylarının tasdik edilmesi için son gün 5 Ocak. Eski başkan kararı üst mahkemeye taşıdığı için, o tarihe kadar dava federal mahkeme tarafından sonuçlandırılmasa dahi Trump, eyalet ön seçimlerinde yer alabilecek.

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‘SEÇİMLERE MÜDAHALE’

Kararın ardından ilk tepkisini veren Cumhuriyet Partili Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden’ın ve radikal solcuların kendisini durdurmak için anayasayı ihlal ettiklerini öne sürdü. Eski başkan, Biden’ın demokrasi için tehdit olduğunu savundu ve şöyle devam etti: “Yargı güçlerini seçimlere üst düzeylerde müdahale için silah olarak kullanıyorlar çünkü anketlerde onları çok fena yeniyoruz.”

‘YASADIŞI EYLEM’

Colorado yüksek mahkemesinin verdiği tarihi karara siyasetçilerden de tepkiler geldi. Montana Senatörü Steve Daines, kararın eşi benzeri görülmemiş olduğunu söyledi: “Bu, liberal Colorado yargıçlarının eşi benzeri görülmemiş ve yasadışı bir eylemidir. ABD Anayasa Mahkemesi’ne, demokrasimiz adına bu bariz seçim müdahalesini derhal tersine çevirmelerini talep eden bir mektup göndermeyi planlıyorum.” Karara destek çıkanlar da oldu. Bu siyasetçilerden biri olan Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, “başkaldırmaya kışkırtmanın hesap verilebilirliğinin zamanı geldi” dedi.

SEÇMEN BİDEN’IN GAZZE POLİTİKASINI ONAYLAMIYOR

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Amerikalı seçmenler yeni yapılan bir ankete göre, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail-Hamas savaşını ele alma biçimini doğru bulmuyor. New York Times ile Siena College tarafından yapılan ankete göre, genç Amerikalılar, İsrail’in saldırılarını ve Biden yönetiminin savaş politikasını yaşlı seçmenlerden daha çok eleştiriyorlar.

- Ankete katılan 18-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 72’si Biden yönetiminin Gazze politikasını desteklemiyor.

- Tüm katılımcıların yüzde 57’si ABD yönetiminin Gazze’deki durumu ele alma biçimini onaylamazken, yüzde 44’ü İsrail’in askeri harekâtını durdurması gerektiğini söylüyor.

- Katılımcıların yüzde 39’u Gazze’deki sivil kayıpları artıracak olmasına rağmen İsrail’in askeri harekâta devam etmesi gerektiğini belirtti.

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ŞİMDİ NE OLACAK

- Yüksek Mahkeme’de Trump’ın başkanlığı sırasında atadığı üç yargıçla birlikte muhafazakâr yargıçlar 3’e karşı 6’yla çoğunlukta.

- Yüksek Mahkeme, toptan bağlayıcı bir karar almak yerine kararı yerel mahkemelere bırakma yönünde bir karar alabilir.

- Colorado’da yasağın devam etmesi Trump’ı çok etkilemez. Çünkü Colorado zaten Demokrat Parti yanlısı bir eyalet.

- Ancak Colorado’nun başka eyaletlere emsal teşkil etmesi ve yasakların çoğalması halinde zaten hakkında dört ayrı suçlama ve dava bulunan Trump’ın işi zora girebilir.

Bilgi notu: 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, 2020 seçimlerinde koltuğu kaptırdığı Demokrat rakibi Joe Biden’dan rövanşı almak istiyor. Anketlerde Trump daha şanslı gözüküyor.