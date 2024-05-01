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Trump’ın adayına büyük tepki: Köpeğini öldürenden Başkan Yardımcısı olur mu

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#Donald Trump#Kristi Noem#Evcil Köpek
Trump’ın adayına büyük tepki: Köpeğini öldürenden Başkan Yardımcısı olur mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

Donald Trump’ın kasım ayındaki başkanlık seçiminde başkan yardımcısı adayı olması beklenen Kristi Noem’in, evcil köpeğini öldürdüğüne dair itirafı gündeme bomba gibi düştü.

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Güney Dakota Valisi olan 52 yaşındaki Noem, yeni kitabı ‘No Going Back’te ailesinin çiftliğinde yavru köpeği silahla vurduğunu itiraf etti. İngiliz Guardian gazetesinin kitabından alıntılar yaptığı Noem, başka bir çiftlikte tavukları kapan 14 aylık köpeğin yeterince eğitilemediğini belirterek “Hoş bir iş değildi, ama yapılması gerekiyordu” diyor. Noem, bir keçiyi de vurduğunu anlatıyor.

KORKUNÇ VE RAHATSIZ EDİCİ

Rakip Demokrat Parti’nin Ulusal Komitesi Noem’in açıklamasını “korkunç” ve “rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Komite, “Mesajımız açık ve basit: Evcil hayvanlarını vahşice öldürmekle övünmeyen politikacılar istiyorsanız Demokratlara oy verin” çağrısında bulundu. Hayvanlara Karşı Etik Davranışlar Örgütü (PETA) kıdemli direktörü Colleen O’Brien’da, Noem’in yavru köpeği öldürme eylemini kınadı. Öte yandan Noem, eleştirilere X üzerinden yanıt vererek, “Hayvanları seviyoruz ama bunun gibi zor kararlar bir çiftlikte her zaman olur” diye paylaşımda bulundu. 2018’de Güney Dakota Valisi seçilen Kristi Noem, eyaletin de ilk kadın valisi olmuştu.

 

 

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#Donald Trump#Kristi Noem#Evcil Köpek

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