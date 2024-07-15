Trump'ı vuran saldırgan hakkında çarpıcı detaylar: 'Komik derecede kötü bir atıcıydı', 'Dışarıdan yardım almış olabilir', 'Okulda silah şakaları yapardı'...

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ABD eski başkanı Trump'a düzenlenen suikast, ABD başkanlık seçimininden önce ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. Dailymail de yer alan habere göre cumartesi günü 125 metreden yaptığı atışla Donald Trump'u kulağından yaralayan Thomas Matthew Crooks'un daha önce de silahlara ilgisi olduğu ortaya çıktı. Tetikçinin mezun olduğu Pensylvanya Bethel Park Lisesi'nden okul arkadaşları suikastçi hakkında ilginç anektodları basınla paylaştı. Okulun şu anki atıcılık kulübü başkanı Frederick Mach, daha önce Crooks'un kulübe üye olmaya çalıştığını ancak çok kötü bir atıcı olduğu için kabul edilmediğini paylaştı.



'KOMİK DERECEDE KÖTÜ ATIŞ YAPTI'



Crooks'un bir diğer okul arkadaşı ise Jonathan Myers ise Crooks'un kulüp seçmelerinde oldukça kötü atışlar yaptığını ve bu atışların kulübün başka üyelerine zarar verebilecek kadar tehlikeli olduğunu ifade etti. CNBC'ye konuşan Myers "Takıma giremedi ve atışları tehlike yarattığı için kendisinden seçmeleri terk etmesi istendi" dedi.



Sınıf arkadaşı James Murphy, Crooks'un seçmelerdeki performansının oldukça kötü olduğunu belirtti. Murphy, Crooks'un poligonda en sağ duvara yakın olan hedefe ateş etmesi gerektiğini ancak mermisinin atış poligonunun en soldaki duvarına saplandığını söyledi. Sınıf arkadaşına göre Crooks'un mermisi hedeften yaklaşık 6 metre saptı. Murphy "Denedi ama o kadar komik derecede kötü bir atış yaptı ki takıma giremedi ve ilk günün sonunda seçmelerden ayrıldı." dedi.

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'RAHATSIZ EDİCİ ŞAKALAR YAPIYORDU'



Crooks'un okul arkadaşları suikastçi ile ilgili başka ilginç bilgileri de paylaşıyor. Tetikçinin okul hayatı boyunca sürekli kötü şakalar yapması ile bilindiği ifade ediliyor. Okul arkadaşları "Sürekli okula silah getirdiği ile ilgili şakalar yapıyordu" derken bu durumun kendilerini rahatsız ettiklerini söylüyor. Bilindiği üzere ABD'de okullarda son yıllarda düzenlenen katliamlarda birçok kişi öldü.

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SİLAHIN BABASINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Crooks'un arabasında ve evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Kullandığı AR-15 tipi tüfeğin ise babasına ait olduğu ortaya çıktı. Crooks'ın kullandığı malzemeler ve ateş ettiği menzil yüzünden daha önce askerlik geçmişi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak AP'de yer alan bilgiye göre ABD Ordusu kayıtlarında saldırganla ilgili kayıtlara rastlanılmadığı ortaya çıktı. Pentagondan bir yetkili ise Crooks'un daha önce orduda bulunmadığını doğruladı.

İŞVERENİ AÇIKLADI: İŞİNİ İYİ YAPIYORDU

Öte yandan ABD bayraklı tişört giymiş ve diş teli takmış bir şekilde lise fotoğrafı oraya çıkan suikastçinin Bethel Park'ta bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığı öğrenildi. Burada diyetisyen yardımcısı olduğu öğrenilen burada hastaneden çıkan yaşlılara ve hastalara yiyecek ve bakım sağladığı öğrenildi. İşvereni Pazar günü yaptığı açıklamada, Crooks'un Trump'ı öldürmeye teşebbüs etmeden önce sicilinin temiz olduğunu ve rehabilitasyon merkezindeki işini iyi yaptığını söyledi.

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TEMSİLCİ JACKSON: YEĞENİM YARALANDI



Cumartesi günü yaklaşan ABD seçimleri öncesi bir mitinge katılan Donald Trump, konuşması sırasında suikaste uğramış ve kulağından yaralanmıştı. ABD Gizli Servis ajanlarının Trump'ı konuşma yaptığı kürsüden uzaklaştırmaya çalışmasına karşın eski ABD Başkanı yumruğunu havaya kaldırıp 'dövüş' diye bağırmıştı. Güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirirken mitingi izleyen bir kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetmiş, bir başka izleyici de yaralanmıştı.



Temsilciler meclisi üyesi Ronny Jackson, yaralanan kişinin yeğeni olduğunu öne sürdü. Trump ve Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray doktoru olan Jackson, Pensilvanya'nın Butler kentinde düzenlenen mitingde yeğeninin ve bir arkadaşının sahneye yakın olan aile ve arkadaşlar bölümünde yer almasına yardımcı olduğunu söyledi. Jackson Fox News'da "Bu benim yeğenim. Oradaydılar. Onları ben oraya oturttum. Mitinge gittiler." dedi. Mitingde bulunan bir doktor da vurulan bir kişiye kalp masajı yaptığını açıkladı.

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Öte yandan 125 metreden atış yapan Matthew Crooks hakkındaki bazı soru işaretleri hala aydınlatılabilmiş değil. Güvenlik uzmanları Crooks'un AR-15 tipi bir silahla kendi imkanları ile Trump'a bu kadar yaklaşamayacağını, mutlaka içeriden ya da profesyonel bir organizasyondan yardım alması gerektiğini belirtiyor. Askeri kaynaklara dayandırılan yorumlara göre bu kadar yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve gizli servis elemanlarının olduğu bir mitingde Crooks'un kendi imkanları ile güvenlik çemberinin içinde sayılan bir bölgeye giremeyeceği ifade ediliyor.