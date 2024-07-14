Trump'ı vuran 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks kimdir? Dünyanın konuştuğu adamla ilgili dikkat çeken detaylar...

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin arkasındaki saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN TİŞÖRT

Crooks eski ABD başkanına üç el ateş ettikten sonra özel kuvvetlere bağlı bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. ABD medyasında yer alan habere göre saldırgan öldürüldüğü sırada üzerinde silah yanlısı bir Youtube kanalının amblemi bulunan bir tişört giyiyordu.





BREAKING: Thomas Matthew Crooks ID'd as the suspect who shot at Donald Trump at his PA rally.



Crooks was 20-years-old from Bethel Park, Pennsylvania which was about 40 miles south of the Butler rally.



An AR-15 was reportedly recovered at the scene.



Crooks was apparently shot… pic.twitter.com/D5GP6hVYWC — Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024

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FBI Crooks'un saldırı sırasında üzerinde kimlik taşımadığını bu nedenle DNA analizlerinin sonuçlarını beklediğini belirtti. ABD güvenlik güçleri de saldırganın cesedinin yanında bir AR-15 yarı otomatik tüfek bulduklarını söyledi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ABD askerlerinin Crooks'un cansız bedeninin yanında durduğu görülüyor. Görüntülere göre saldırgan uzun boylu, zayıf, beyaz tenli, gözlük takan ve uzun saçlı bir adam.



Miting alanının 40 mil güneyinde bulunan Pensilvanya'nın Bethel Park bölgesinde yaşayan Crooks'un herhangi bir sabıka kaydı yok. İngiliz medyasında yer alan habere göre, saldırgan 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu, matematik ve fen dallarında ödüller kazandı.

KAYITLI BİR CUMHURİYETÇİ

Olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

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Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.



ABD polisi saldırganın evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti.Analize göre, bu veriler, saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabildiğini gösteriyor.

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Çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede ve bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor.ABD Gizli Servisi, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturuyor

BBC'nin haberine göre Trump'ın mitingde uğradığı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı.



Washington Post gazetesine konuşan ABD'li bir yetkili saldırganın kullandığı silahın AR-15 yani ABD ordusunda kullanılan M16'nın yarı otomatik silahın sivil modeli olduğunu söyledi.Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anket verilerine göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i Trump'a saldırıda kullanılan AR-15 tipi tüfeğe sahip. Bu da yaklaşık 16 milyon kişinin en az birinde AR-15 bulunduğu anlamına geliyor.

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991 milimetre uzunluğunda, 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre.Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip silahtan çıkan mermiler, organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor.