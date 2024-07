Trump'ı vuran 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks kimdir? Dünyanın konuştuğu adamla ilgili dikkat çeken detaylar...

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin arkasındaki saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN TİŞÖRT

Crooks eski ABD başkanına üç el ateş ettikten sonra özel kuvvetlere bağlı bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. ABD medyasında yer alan habere göre saldırgan öldürüldüğü sırada üzerinde silah yanlısı bir Youtube kanalının amblemi bulunan bir tişört giyiyordu.





