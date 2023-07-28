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Trump’a 'gizli belgeler' davasında yeni suçlama: Kamera kayıtlarını sildirdi

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#Trump#ABD#Dünya
Trump’a gizli belgeler davasında yeni suçlama: Kamera kayıtlarını sildirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 13:44

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki gizli belgeler davasında çalışanlarından malikanesindeki kamera kayıtlarını silmesini istemekle suçlandı.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın gizli belgeleri yasadışı saklamakla yargılandığı davada kendisine yönetilen suçlamaların sayısı 40’a ulaştı.

Genişletilen iddianamede Trump, çalışanlarından Florida’daki malikanesinin güvenlik kameralarının kayıtlarını silmesini istemekle suçlandı. Savcılar, Trump’ın malikanesinin yöneticisi 56 yaşındaki Carlos de Oliveira’ya adaleti engellemek için komplo kurma suçlaması yöneltti.

İddianameye göre de Oliveira, Adalet Bakanlığı’nın güvenlik kamerası kayıtlarını istemesinin ardından Trump’ın talebi üzerine başka bir çalışana videoları silmesi talimatı verdi. De Oliveira ayrıca gizli belgelerle ilgili bağlantısı olmadığını iddia ederek FBI'a yalan beyanda bulunmakla suçlandı. Savcılar, daha önce farklı suçlamaların yöneltildiği Trump’ın çalışanı Walt Nauta’nun de Oliveira ile birlikte komplo kurduğunu belirtti.

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Malikanenin güvenlik kamerası kayıtları gizli belgeler davasında büyük bir önem taşıyor. Söz konusu kayıtlarda FBI’ın malikaneye düzenlediği baskından önce Nauta’nun gizli belgeleri depodan çıkardığı anlara ait görüntülerin yer aldığı belirtiliyor.

Donald Trump’ın yardımcısı Walt Nauta, 6 Temmuz’da Miami’daki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkmıştı. Hakkında adaleti engelleme, devlete ait gizli belgelerin saklanmasına yardım, yataklık ve yanlış beyan gibi 6 suçlama yöneltilen Nauta, mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Nauta, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait en az 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltilmişti. Trump, 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

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#Trump#ABD#Dünya

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