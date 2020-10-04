Trump’a deneysel tedavi

Başkanlık helikopteri Marine One ile önceki gün Maryland’daki Walter Reed askeri hastanesine götürülen Başkan Donald Trump’a (74) hastaneye yatmadan önce, Regeneron tarafından geliştirilen 8 gramlık bir antikor kokteyli uygulandı. Düzenli olarak D vitamini, çinko, melatonin, aspirin ve mide ilacı famotidin alan Trump’ın oksijen desteğine ihtiyaç duymadığı, ancak Remdesivir antiviral ilaç tedavisine de başlandığı belirtildi.

MESAJ YAYINLADI

Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce Twitter’dan yayınladığı video mesajla kendisine destek verenlere teşekkür eden Trump, “Çok iyi olduğumu düşünüyorum, ama işlerin yoluna girmesini sağlayacağız” dedi. First Lady’nin de iyi olduğunu ve önlem amaçlı olarak Walter Reed Hastanesi’ne gideceğini açıklayan Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinden yürüyerek başkanlık helikopteri Marine One’a binerken kendisinin ve çevresindekilerin maske taktığı ve yorgun olduğu görüldü.

HAFİF SEMPTOMLAR

Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, Trump’ın halsiz, ancak moralinin iyi olduğunu belirtti. Açıklamada bir grup uzman tarafından Trump’ın ve First Lady Melania Trump’ın sağlık durumunun sık sık değerlendirmeden geçirilerek, atılması gereken adımlar konusunda tavsiyelerde bulunulacağı kaydedildi. Melania Trump’ın hafif öksürük ve başağrısı semptomları gösterdiği, diğer aile üyelerinin testlerinin ise negatif çıktığı ifade edildi.

YENİ İLAÇ DENENİYOR

Regeneron tedavisinin, enfeksiyon seyrinin erken döneminde uygulandığında vücuttaki virüs seviyesini düşürebileceğini gösterdiği belirtilen açıklamada Trump’ın kısa süre içinde eski sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade edildi. Renegeron’un virüsün dokulara tutunmasını sağlayan taç kısmında yer alan proteinleri hedef aldığı belirtildi. Renegeron geçen hafta 275 kişi üzerinde yapılan deneme sonrasında ikili antikor kokteylinin hafif ya da orta ölçüde semptom gösteren COVID-19 hastalarında virüs seviyesini azalttığını ve bağışıklık sistemini desteklediğini açıklamıştı. Bu ilaç henüz resmi onay almış değil.



OVAL OFİS, ‘71’İNCİ KOĞUŞ’A TAŞINDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık görevlerini bir süre Maryland’daki Walter Reed Tıp Merkezi’ndeki odasından yürüteceği belirtildi. Walter Reed, ABD’nin en büyük askeri hastanesi, 244 hasta yatağı ve 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Başkan Donald Trump, yüksek rütbeli askerler ve kabine üyeleri için hazırlanmış altı süitten biri olan başkanlık süitinde kalacak. 71’inci koğuş diye de anılan başkanlık süitinde başkanı destekleyecek özel iletişim ve koruyucu sistemlerin bulunduğu belirtiliyor. Hastanenin geri kalanından ayrı bir bölümde olan süitte hasta yatağının yakınlarında çalışma masası, ayrı bir yemek odası, ziyaretçi kabul odası, laboratuvar bölmesi bulunuyor. Trump’ın hastanede ne kadar kalacağı belli değil, ancak şimdilik başkanlık görevini buradan yürüteceği, nükleer kodların bulunduğu özel çantayı taşıyan askerin yakınlarında olduğu, ayrıca olası bir kriz için askeri komuta merkezinin de hazır olda beklediği aktarılıyor.

ANTİKOR KOKTEYLİ DENEME AŞAMASINDA

Trump’a verilen Amerikan Renegeron şirketinin geliştirdiği antikor kokteyli henüz deneme aşamasında. Fareler ve COVID-19’u atlatmış kişilerden izole edilen iki ayrı antikordan üretiliyor. ‘REGN-COV2’ diye de adlandırılan antikor ilacı henüz onay almış değil. Ancak hastaneye yatırılacak kadar hasta olmamış kişilerde iyileşme süresini yarı yarıya azalttığı iddia ediliyor. Deneysel çalışmalarda iki hastada istenmeyen yan etki görüldüğü, birinin ciddi olduğu belirtildi. Oxford Üniversitesi’nden Peter Horby, BBC Radyo 4 kanalına ilacın güvenilir olduğunu, altı hafta gibi koruma da sağladığını savundu.

MELANIA TRUMP BEYAZ SARAY’DA

Donald Trump’ın COVID-19 testi pozitif çıkan eşi Melania Trump’ın (50) ‘hafif öksürük ve başağrısı’ gibi hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. First Lady’nin kendisini Beyaz Saray’da karantina altına aldığı tahmin ediliyor. Trump’a danışmanlık yaptıkları için sürekli birlikte seyahat eden kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner’in ise testleri negatif çıktıı. Ancak koronavirüs 7 ila 14 gün sonra da ortaya çıkabiliyor.

İLK TWEET: ‘SANIRIM İYİ GİDİYOR, SEVGİLER’

ABD Başkanı Donald Trump, hastaneden ilk attığı tweet’te “Sanırım iyi gidiyor. Herkese teşekkürler. Sevgiler!!!” diye yazdı. Akşam saatlerinde bir mesaj daha paylaşan Trump, “Büyük Walter Reed Tıp Merkezi’ndeki bütün doktorlar, hemşireler ve diğer harika kurumlardan onlara katılanlar müthişler!!! Onların sayesinde iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı. Trump’ın doktoru Sean Conley de dün yaptığı açıklamada Başkan’ın durumunun iyi olduğunu, perşembe ve cuma gününün aksine ateşinin kalmadığını söyledi. Öte yandan Amerikan basınında Trump’a hastaneye naklinden önce oksijen desteği verildiği iddia edildi.

HASTALIK O ETKİNLİKTE Mİ YAYILDI?

Başkan Donald Trump ve danışmanı Hope Hicks’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra, onlarla yakın temas halinde olan en az dokuz kişide de hastalık teşhis edilirken bunlardan altısının, geçen cumartesi günü Beyaz Saray’da yapılan ve Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett’ı açıkladığı etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. Başkan Trump dışında virüse yakalananlar arasında First Lady Melania Trump, eski Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins ve bir Beyaz Saray muhabiri yer alıyor.

Başkan Donald Trump’ın yargıç adayı Amy Coney Barrett da yaz aylarında koronaya yakalanıp hastalığı atlatmış.

Beyaz Saray’da virüsün Gül Bahçesi’nde düzenlenen bu etkinlikte yayıldığı ve ileriki günlerde etkisini daha fazla gösterebileceği belirtilirken 180 kişinin katıldığı toplantıda sadece 50 civarında maske takan vardı, sosyal mesafeye fazla uyulmaması da dikkat çekmişti.

TRUMP’IN DURUMU AĞIRLAŞIRSA NE OLACAK?

ABD’yi şu günlerde en meşgul eden sorulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın iş göremez hale gelmesi durumunda başkanlık vazifelerinin nasıl yürütüleceği. ABD Anayasası, Başkan’ın hastalanması veya başka bir engel durumunda görevini Başkan Yardımcısı’na aktarmasına olanak sağlıyor. Trump’ın durumunun ağırlaşması halinde kendisi görevi devretmese de Başkan Yardımcısı, kabine ve Kongre üyeleri ile birlikte hareket edip başkanlığı devralabiliyor. 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump yönetiminin nasıl bir yol tercih edeceği henüz belli değil. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in korona testi negatif çıkmıştı. Trump’ın gidişatına göre ilerleyen günlerde Cumhuriyetçi Parti içinde yeni bir başkan adayı gösterilip gösterilmemesi konusunda da tartışma çıkabilir.