Trump yeniden hâkim karşısına çıktı... 37 suçlamanın tümünü reddetti

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yeniden hakim karşısına çıktı. Miami'deki Trump Doral Resort'tan konvoyla ayrılan Trump, malikanesinde bulunan gizli belgelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen 37 suçlamayla ilgili davanın ilk duruşması için Wilkie D Ferguson Adliyesi’ne geldi. Trump, prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

Davada sanıklar arasında yer alan ve Trump'a yardım ettiği iddiasıyla 6 suçlama yöneltilen Trump’ın yardımcısı Walt Nauta’a da Trump ile birlikte adliyeye geldi. Nauta da prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı. TSİ 22.00 sularında başlayan duruşmada, Trump hakkındaki 37 suçlamanın tamamını reddetti. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin tarihindeki en üzücü günlerden biri. Çöküşte olan bir milletiz” dedi.

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Trump’ın duruşmanın ardından Miami Uluslararası Havalimanı'na geçerek, buradan ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği New Jersey’e gitmesi bekleniyor.

TRUMP, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’de bulunan Wilkie D Ferguson Adliyesi’nde malikanesinden bulunan gizli belgeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşmasına katılan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık 45 dakika süren duruşmada Trump, hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetti. Mahkeme Trump’a yurtdışı seyahat yasağı getirmezken, aynı davada 6 suçtan yargılanan yardımcısı Walt Nauta ile dava hakkında görüşmesini yasaklandı. Trump’ın konvoyu adliyeden ayrılmasının ardından Little Havana'daki ünlü bir Küba restoranı olan Cafe Versailles'da durdu. Trump destekçileri, yarın 77 yaşına girecek olan Trump’ın doğum gününü kutladı. Trump’ın Miami Uluslararası Havalimanı'na geçerek, buradan ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği New Jersey’e gitmesi bekleniyor.

TRUMP’IN KONVOYUNA DOĞRU İLERLEYEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Polisin geniş güvenlik önlemleri adliye önünde Trump’ın konvoyunu çıkışı sırada konvoya doğru ilerleyen bir gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ VE KARŞITLARI ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Polisin geniş güvenlik önlemleri adliye önünde çok sayıda Trump destekçisi ve karşıtı toplandı. Trump karşıtları ellerinde “Trump’ı tutuklayın” yazılı pankartlar taşıdı.

BELGELER BANYO, OFİS VE YATAK ODASINDA BULUNDU

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltildi. İddianamede Trump’ın belgeleri banyo, balo salonu, kiler, ofis ve yatak odası dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında sakladığı belirtildi.

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İddianameye göre Trump, yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdi. Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik "saldırı planı" yer aldığı belirtilen iddianamede, 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedildi. Diğer suçlamalar ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklandı.

İddianamenin kamuoyuna açıklanmasının ardından açıklama yapan Trump, Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı ve FBI'ı kendisini hedef alması için "silahlandırdığını" söyledi. Trump’ın söz konusu davada suçlu bulunması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.



TRUMP DAHA ÖNCEDE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

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Trump, 4 Nisan’da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.