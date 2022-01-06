Trump uyarıları dinledi: Gövde gösterisini bu kez iptal etti

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Merakla beklenen basın toplantısında, 6 Ocak olaylarını araştıran Kongre komisyonunu suçlaması ve 2020 seçimleri hakkındaki iddialarını tekrarlaması bekleniyordu.

MİTİNGDE KONUŞACAK

Trump açıklamasında, “Mar-a-Lago’da yapılacak 6 Ocak basın toplantısını iptal ediyorum. Bunun yerine bu konuların birçoğunu 15 Ocak cumartesi günü Arizona’da düzenleyeceğim mitingde tartışacağım’’ ifadelerini kullandı.

TRUMP’A ÇAĞRI

Bugün, Kongre binasında yapılacak olan anma töreninde hem ABD Başkanı Joe Biden hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuşma yapması bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden’ın konuşmasında eski Başkan Trump’a “yaşananların sorumluluğunu alma çağrısında bulunacağını” söyledi.