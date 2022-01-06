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Trump uyarıları dinledi: Gövde gösterisini bu kez iptal etti

#Trump#Gövde Gösterisi#Uyarı
Trump uyarıları dinledi: Gövde gösterisini bu kez iptal etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, uyarıları dinleyerek başkent Washington’daki Kongre binası işgalinin birinci yıldönümü olan 6 Ocak’ta planladığı basın toplantısını iptal etti.

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Merakla beklenen basın toplantısında, 6 Ocak olaylarını araştıran Kongre komisyonunu suçlaması ve 2020 seçimleri hakkındaki iddialarını tekrarlaması bekleniyordu.

MİTİNGDE KONUŞACAK

Trump açıklamasında, “Mar-a-Lago’da yapılacak 6 Ocak basın toplantısını iptal ediyorum. Bunun yerine bu konuların birçoğunu 15 Ocak cumartesi günü Arizona’da düzenleyeceğim mitingde tartışacağım’’ ifadelerini kullandı.

Trump uyarıları dinledi: Gövde gösterisini bu kez iptal etti

TRUMP’A ÇAĞRI

Bugün, Kongre binasında yapılacak olan anma töreninde hem ABD Başkanı Joe Biden hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuşma yapması bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden’ın konuşmasında eski Başkan Trump’a “yaşananların sorumluluğunu alma çağrısında bulunacağını” söyledi.

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#Trump#Gövde Gösterisi#Uyarı

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