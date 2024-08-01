Trump suikast girişiminin yaşandığı yere geri döndü… Sahneye sürpriz ismi çıkarıp teşekkür etti: İşte bu kadın sayesinde hayattayım!

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Trump’ın seçim kampanyasında konuşma yaptığı sırada çatıda saklanan bir saldırgan tarafından hedef alınması ve kulağından vurulması haftalardır gündemden düşmüyor.

Seçimlerde oy oranları saldırıdan mucizevi şekilde kurtulmasının ardından artan Trump Pennsylvania'nın Butler kentindeki mitingde konuşmasına, politik ajandasının ilk gündem maddelerinden biri olan “göçmen sorunuyla” başlamıştı.





VURULDUĞU SIRADA SAHNEDEKİ BİR ÇİZELGEYİ İŞARET EDİYORDU

Trump, kendisini dinlemeye gelen destekçilerine sahnenin arkasına yerleştirilmiş, Amerikan sınırından kaçak geçenlerin sayısını gösteren bir tabloyu göstererek rakibi Joe Biden’ın göçmen politikasını eleştiriyordu.

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Sahneden yaklaşık 150 metre uzaktaki çatıda gizlenen saldırgan, tam da bu sırada, Trump, “Ülkemizde burada olmaması gereken milyonlarca insan var” derken tetiğe bastı.

Thomas Matthew Crooks tarafından ateş edildiği sırada sahnedeki çizelgeyi işaret eden Trump başını birkaç santim çevirince saldırıdan hafif bir yara alarak kurtulmuştu

Trump başına isabet edip onu öldürebilecek kurşundan, hafifçe kafasını çevirip tabloyu işaret etmesi sayesinde kurtuldu.

Trump, suikast girişiminin ardından yeniden Pennsylvania’da miting düzenledi. Güvenlik önlemleri gereği miting bu kez kapalı bir salonda yapılırken başkan adayını dinlemeye gelen seçmenler de Trump’ın konuşmasını coşku içinde dinledi. Trump vurulduğunda sahnede bu çizelgeyi işaret ediyordu... Hayatta kalması saniyeler içinde çizelgeye bakmak için kafasını çevirmesiyle mümkün oldu...

TRUMP’I SUİKASTTAN KURTARAN ÇİZELGE VE BİRKAÇ SANİYELİK DÖNÜŞ ANI

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Suikast girişimine değinen Trump suikastçının kendisine ateş etmesinden saniyeler önce dönüp baktığı ve hayatını kurtaran çizelgeyi hazırlayan kadını anons ederek sahneye çağırdı.

Suikast girişiminin yaşandığı Pennsylvania’da yeniden miting düzenleyen Trump konuşmasını adeta bir gövde gösterisine çevirdi

Cumhuriyetçi başkan adayı, 13 Temmuz'da 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından vurulduğu sırada slayt gösterisini yöneten personelin sahnede kendisine katılmasını istedi.

“Bilgisayar dehası” olarak adlandırdığı ve göçmenlerle ilgili çizelgeyi hazırlayan kadına seslenen Trump önce "O çizelgeye bayıldım. Hayatımın geri kalanında bu çizelgeyle uyuyacağım" dedi.

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Trump publicly thanks woman who made immigration chart that ‘saved my life’ during assassination attempt https://t.co/m33HCxZHTQ — Fox News (@FoxNews) August 1, 2024

“BU KADIN HAYATIMI KURTARDI”

Sahne arkasındaki ekibine "Dışarı çıkmalı. Ona bir saniyeliğine buraya gelmesini söyleyin" diye seslenen Trump genç kadın kürsüye doğru yürürken önce ona sonra da seçmenlere bakıp "Bir anlamda hayatımı kurtardı" dedi.

New York Post Trump'ın konuşmasından görüntüleri yayınlayarak genç kadının sahneye çağırıldığını yazdı

Trump konuşmak isteyip istemediğini sorduğunda utangaç personel başını iki kez “hayır” anlamında salladı. İsmi açıklanmayan kadın sonunda mikrofona "Merhaba," dedi ve sahne arkasındaki yerine geri döndü.

ÇİZELGE HER ZAMAN KULLANILMIYOR…

Trump, yıllar içinde yasadışı göç seviyelerini belgeleyen çizelgenin mitinglerinin yüzde 20'sinden azında kullanıldığının ve bu çizelgenin normalde her zaman solunda yer aldığının altını çizdi. Trump sahneye çağırdığı adı açıklanmayan kadın çalışanı öperek teşekkür etti ve hayatını ona borçlu olduğunu seçmenleriyle paylaştı

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MUCİZE KURTULUŞA GİDEN AKILALMAZ DETAYLAR!

Trump, keskin nişancının kurşunu için "Orada tablo sağ yerine soluma konmuş olsaydı mükemmel bir isabet olurdu" dedi.

Trump ayrıca çizelgeyi genellikle konuşmalarının sonunda kaldırdığını ve 13 Temmuz'daki mitingi sırasında çizelgeyi bu kadar erken kaldırdığı için personelinin kendisine "hayretler içinde kaldığını" söylediğini açıkladı.