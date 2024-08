Trump suikast girişiminin yaşandığı yere geri döndü… Sahneye sürpriz ismi çıkarıp teşekkür etti: İşte bu kadın sayesinde hayattayım!

Trump’ın seçim kampanyasında konuşma yaptığı sırada çatıda saklanan bir saldırgan tarafından hedef alınması ve kulağından vurulması haftalardır gündemden düşmüyor.

Seçimlerde oy oranları saldırıdan mucizevi şekilde kurtulmasının ardından artan Trump Pennsylvania'nın Butler kentindeki mitingde konuşmasına, politik ajandasının ilk gündem maddelerinden biri olan “göçmen sorunuyla” başlamıştı.

VURULDUĞU SIRADA SAHNEDEKİ BİR ÇİZELGEYİ İŞARET EDİYORDU

Trump, kendisini dinlemeye gelen destekçilerine sahnenin arkasına yerleştirilmiş, Amerikan sınırından kaçak geçenlerin sayısını gösteren bir tabloyu göstererek rakibi Joe Biden’ın göçmen politikasını eleştiriyordu.

Sahneden yaklaşık 150 metre uzaktaki çatıda gizlenen saldırgan, tam da bu sırada, Trump, “Ülkemizde burada olmaması gereken milyonlarca insan var” derken tetiğe bastı.

Thomas Matthew Crooks tarafından ateş edildiği sırada sahnedeki çizelgeyi işaret eden Trump başını birkaç santim çevirince saldırıdan hafif bir yara alarak kurtulmuştu

Trump başına isabet edip onu öldürebilecek kurşundan, hafifçe kafasını çevirip tabloyu işaret etmesi sayesinde kurtuldu.

Trump, suikast girişiminin ardından yeniden Pennsylvania’da miting düzenledi. Güvenlik önlemleri gereği miting bu kez kapalı bir salonda yapılırken başkan adayını dinlemeye gelen seçmenler de Trump’ın konuşmasını coşku içinde dinledi. Trump vurulduğunda sahnede bu çizelgeyi işaret ediyordu... Hayatta kalması saniyeler içinde çizelgeye bakmak için kafasını çevirmesiyle mümkün oldu...

TRUMP’I SUİKASTTAN KURTARAN ÇİZELGE VE BİRKAÇ SANİYELİK DÖNÜŞ ANI

Suikast girişimine değinen Trump suikastçının kendisine ateş etmesinden saniyeler önce dönüp baktığı ve hayatını kurtaran çizelgeyi hazırlayan kadını anons ederek sahneye çağırdı.

Suikast girişiminin yaşandığı Pennsylvania’da yeniden miting düzenleyen Trump konuşmasını adeta bir gövde gösterisine çevirdi

Cumhuriyetçi başkan adayı, 13 Temmuz'da 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından vurulduğu sırada slayt gösterisini yöneten personelin sahnede kendisine katılmasını istedi.

“Bilgisayar dehası” olarak adlandırdığı ve göçmenlerle ilgili çizelgeyi hazırlayan kadına seslenen Trump önce "O çizelgeye bayıldım. Hayatımın geri kalanında bu çizelgeyle uyuyacağım" dedi.

