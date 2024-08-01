Son dakika: Ortalığı ayağa kaldıran iddia... Hamaney 'doğrudan vurun' emri verdi: Maksimum etki için onlar da devreye girecek!

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İsmail Haniye için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine büyük kalabalıkların katıldığı görüldü. Kalabalığın ellerindeki Haniye posterleri ve Filistin bayrakları dikkat çekti.
Haniye'nin cenaze namazını İran'ın ruhani lideri Hamaney kıldırdı. Törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı. Hamas liderinin cenazesi yarın Katar'da toprağa verilecek.
Katılımcıların tören boyunca 'ABD ve İsrail'e ölüm' sloganları attığı duyuldu.
ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.
Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.
Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Lübnan'daki binlerce Avustralyalı vatandaşa ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu ve Beyrut Havaalanı'nın yakında kapanabileceği uyarısında bulundu.
ABD'li New York Times gazetesi aralarında Devrim Muhafızları'ndan iki kişinin de bulunduğu, konuyla ilgili ismi açıklanmayan üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırı emri verdiğini öne sürdü. Haberde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı. Hamaney'in toplantıda İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusu komutanlarına, savaşın genişlemesi, İsrail veya ABD'nin İran'a saldırması ihtimallerine karşılık savunma planları hazırlamaları için talimat verdiği iddia ediliyor.
MASADAKİ SEÇENEKLER NELER?
New York Times'ın aktardığına göre İranlı yetkililer, birkaç ay önce İsrail'e doğrudan düzenlenen saldırıya benzer şekilde, Tel Aviv ve Hayfa çevresindeki askeri hedeflere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının bir arada yapılmasını değerlendiriyor ve sivil yerleşim yerlerini vurmamak için elinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. NYT ayrıca askeri kanadın "maksimum etki" için bölgedeki İran vekilleriyle koordinasyon halinde saldırı başlatmayı düşündüğünü iddia ediyor bu ülkeler arasında Yemen, Suriye ve Irak'ın da yer aldığı düşünülüyor.
BBC de benzer bir şekilde İran'ın milis güçlerden İsrail'e yönelik saldırılarını artırmalarını isteyebileceğini yazdı.Bölgede şimdiden İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yeni bir zirveye ulaşacağına ve taraflar arasında geniş çaplı bir savaş çıkması ihtimalinin belirginleştiğine inanan yorumcular var.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi.BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı.
"Siyonist, işgalci İsrail rejiminin terör faaliyeti sonucu Haniye'nin suikasta uğradığını" aktaran İravani, saldırının İsrail'in bölgedeki terör ve sabotaj faaliyetlerinin devamı olduğunu dile getirdi.İravani, İsrail'in aynı zamanda siyasi bir gündeminin de olduğunu, bölgede barış ve istikrarı önceliklendiren yeni hükümetin ilk gününe gölge düşürmek istediğini söyledi.
İran'ın söz konusu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını dile getiren İravani, "Uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkımızı muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu.
"Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." diyen İravani, İsrail'in suç ve terör faaliyetine" kararlı şekilde cevap vereceklerini, İran'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine bağlılığını teyit etti.
Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, "kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını" aktardı.ABD'nin herhangi bir saldırı durumunda İsrail'i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceğini iletti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göreyse, İsrail İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor.İsrail'in "sürpriz bir saldırı olasılığını" da değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtildi.Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarıldı.
Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.
İsrail ordu radyosuna göre, ABD hava yolu şirketleri Delta ve United ile British Havayolları, İsrail'e uçuşlarını iptal etti.
İsrail'in salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün ölmesi sonrası sefer iptallerinin gerçekleştiği belirtildi.Delta Havayolları 2 Ağustos'a, New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları ise 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.
Haaretz gazetesi, British Airways'ın ülkeye perşembe günkü uçuşlarını iptal ettiğini yazdı.
Times of İsrail haber sitesi, söz konusu iptallerin on binlerce İsraillinin ABD'de mahsur kalmasına neden olacağını belirterek, "dünyanın ikinci ve üçüncü büyük hava yolu şirketleri" United ve Delta tarafından yapılan uçuş iptallerinin, diğer hava yolu firmalarında da bir iptal dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Pazartesi günü Avusturya ve Lufthansa da İsrail'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını geçici olarak iptal ettiğini duyurmuştu.