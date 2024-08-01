Son dakika: Ortalığı ayağa kaldıran iddia... Hamaney 'doğrudan vurun' emri verdi: Maksimum etki için onlar da devreye girecek!

Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi

ABD'li New York Times gazetesi aralarında Devrim Muhafızları'ndan iki kişinin de bulunduğu, konuyla ilgili ismi açıklanmayan üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırı emri verdiğini öne sürdü. Haberde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı. Hamaney'in toplantıda İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusu komutanlarına, savaşın genişlemesi, İsrail veya ABD'nin İran'a saldırması ihtimallerine karşılık savunma planları hazırlamaları için talimat verdiği iddia ediliyor.



MASADAKİ SEÇENEKLER NELER?



New York Times'ın aktardığına göre İranlı yetkililer, birkaç ay önce İsrail'e doğrudan düzenlenen saldırıya benzer şekilde, Tel Aviv ve Hayfa çevresindeki askeri hedeflere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının bir arada yapılmasını değerlendiriyor ve sivil yerleşim yerlerini vurmamak için elinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. NYT ayrıca askeri kanadın "maksimum etki" için bölgedeki İran vekilleriyle koordinasyon halinde saldırı başlatmayı düşündüğünü iddia ediyor bu ülkeler arasında Yemen, Suriye ve Irak'ın da yer aldığı düşünülüyor.



BBC de benzer bir şekilde İran'ın milis güçlerden İsrail'e yönelik saldırılarını artırmalarını isteyebileceğini yazdı.Bölgede şimdiden İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yeni bir zirveye ulaşacağına ve taraflar arasında geniş çaplı bir savaş çıkması ihtimalinin belirginleştiğine inanan yorumcular var.





