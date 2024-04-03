Trump sonunda temyiz için parayı buldu

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Trump’ın temyize gitmesi için başta 454 milyon dolarlık cezanın tamamını ödemesi gerektiği belirtilmiş ancak avukatların itirazı üzerine kefalet miktarı 175 milyon dolara indirilip 10 gün ek süre tanınmıştı. Kefalet ücreti indirilmeseydi New York Başsavcısı Letitia James, ABD’nin 45. başkanının tüm mal varlığına el koyabilecekti. Ocak ayında Hakim Arthur Engoron, daha iyi kredi ve faiz oranları elde etmek için eski başkanın kendi varlıklarının değerini hileli bir şekilde şişirdiğini tespit ederek Trump’a ve aralarında oğulları ve şirketinin de bulunduğu diğer sanıklar için 454 milyon dolar para cezasına hükmetmişti