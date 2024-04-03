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Trump sonunda temyiz için parayı buldu

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#New York
Trump sonunda temyiz için parayı buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 07:00

Eski ABD Başkanı ve 2024 seçimleri Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, New York eyaletinde görülen dolandırıcılık davası sonucunda çarptırıldığı yaklaşık yarım milyar dolarlık cezayı temyize götürebilmek için bulmak zorunda olduğu 175 milyon dolarlık kefaleti yatırarak mal varlığına el konulması ihtimalini bertaraf etti.

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Trump’ın temyize gitmesi için başta 454 milyon dolarlık cezanın tamamını ödemesi gerektiği belirtilmiş ancak avukatların itirazı üzerine kefalet miktarı 175 milyon dolara indirilip 10 gün ek süre tanınmıştı. Kefalet ücreti indirilmeseydi New York Başsavcısı Letitia James, ABD’nin 45. başkanının tüm mal varlığına el koyabilecekti. Ocak ayında Hakim Arthur Engoron, daha iyi kredi ve faiz oranları elde etmek için eski başkanın kendi varlıklarının değerini hileli bir şekilde şişirdiğini tespit ederek Trump’a ve aralarında oğulları ve şirketinin de bulunduğu diğer sanıklar için 454 milyon dolar para cezasına hükmetmişti

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#Trump#ABD#New York

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