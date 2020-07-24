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Haber Giriş: 24.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trump: Şi, Putin, Erdoğan keskin zekâlı

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Trump: Şi, Putin, Erdoğan keskin zekâlı
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Trump, Fox News’e demecinde Demokrat başkan adayı Biden’a yüklendi. Trump, seçimlerdeki rakibi Biden’ın aksine Türk, Rus ve Çin liderlerinin keskin zekâlı olduğunu söyledi.

FOX News kanalında, aynı zamanda New York Üniversitesi’nde tıp uzmanı olan Dr. Marc Siegel ile bir söyleşi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump (74), başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ın bu iş için ehil olmadığını iddia etti. Ana akım medyada akıl sağlığı üzerinden eleştiriler alan Trump, kendisini kanıtlamak için bilişsel testlere girip başarılı olduğunu ve 78 yaşındaki rakibi Biden’ın da bu testlere girmesi gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Anketlere göre büyük farkla gerisinde olduğu Biden’ın başkanlık için yeterince zeki olmadığını öne süren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i övdü: “Başkanlık için fiziksel ve mental dayanıklılığa ihtiyacınız var. Keskin zekâlı olmamız gerek. Putin, Şi ve Erdoğan keskin zekâlı. Uğraştığınız kişiler arasında keskin zekâlı olmayan kimse yok”.

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