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Trump seçimlerden men edilebilir mi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Seçim
Trump seçimlerden men edilebilir mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 07:00

ABD, hakkında devam eden dört ceza davası bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024 başkanlık seçimlerinden men edilip edilemeyeceğini tartışmaya başladı.

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Amerikan yasalarına göre hapis cezası almak ABD Başkanı seçilmeye engel teşkil etmese de eski Başkan’a yöneltilen suçlamalardan ikisinin niteliği hukukçular ve siyasetçiler arasında yeni bir tartışma başlattı. Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine, ABD Anayasası’nın 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasını işaret ederek, Trump’ın seçimlerden men edilebileceğini savundu. Kaine, 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi baskını bağlamında Trump’a yöneltilen 2020 seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi suçlamasının Anayasa’nın ilgili maddesi ile örtüştüğünü iddia etti.

ABD ANAYASASI NE DİYOR

Söz konusu madde ABD Anayasası üzerine yemin ederek görev almış herhangi bir eyalet veya federal yetkilisinin “devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağını” belirtiyor.

 

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#ABD#Trump#Seçim

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