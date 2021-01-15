Azil süreci başladı, Trump küstü! 'Kendisini odasına kapattı' iddiası

6 Ocak’taki Kongre baskınında ‘isyana teşvikle’ suçlanan ve hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ABD Başkanı Donald Trump’ın son derece öfkeli olduğu ve kendisini Beyaz Saray’da izole ettiği iddia ediliyor. Temsilciler Meclisi, 197 ‘Hayır’ oyuna karşılık 232 ‘Evet’ oyu ile Trump’ın yargılanmasına karar vermişti. Aralık 2019’da rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter’a soruşturma açılması için Ukrayna’ya baskı yapmakla suçlanarak hakkında azil süreci başlatılan Trump, Senato’da aklanmıştı.

HERKES, HERKESE ÖFKELİ

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Başkan’ın üzüldüğünü ve kimseyle konuşmak istemediğini kaydetti. Beyaz Saray’da ‘herkesin, herkese karşı öfkeli olduğunu’ belirten kaynak, Başkan Trump’ın, kendisinin yeteri kadar savunulmadığını düşündüğü için kızgın olduğunu söyledi. Kaynak, Trump için “Kendine acıma modunda” dedi. Beyaz Saray’a yakın bir başka kaynak, “Trump, konutu içinde saklanıyor. Bu kesinlikle iyi bir şey değil” diye konuştu. Aynı kaynak, “Kötü bir hisse kapıldığı zamanlarda bunları anlatacağı insanlarla birlikte değil, tek başına. Twitter’a erişimi de olmadığına göre, Tanrı bilir buradan ne çıkacak” ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ AFFEDER Mİ?

Bu arada Trump’ın, şiddet olaylarını kınadığı ancak kendi azil sürecine hiç değinmediği yeni bir video yayınlaması dikkat çekti. CNN’ye konuşan birçok yetkili, Trump için geriye kalan tek seçeneğin ‘af yetkisini’ kullanmak olduğunu ve yeni bir af dalgasının gelebileceğini söyledi. Trump’a yakın bir kaynak, Başkan’ın bu yetkiyi kendisi ve çocukları için kullanmayı doğru bulmadığını ancak üst düzey isimler için af yetkisini kullanmak istediğini kaydetti.

PARTİSİ BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

CNN’e göre Trump’a yakın birçok kişi, “Kendi eylemleri onu bu noktaya getirdi, başkası değil” görüşünde. Trump’a yönelik son azil girişiminde pek çok Cumhuriyetçi, kendisini açıkça destekleyip azile karşı olduğunu açıklarken, yine de ilk azildeki gibi bir ağız birliği olmaması dikkat çekti. Temsilciler Meclisi’nde 10 vekil Trump aleyhine oy kullandı. Gözler azil için belirleyici olan Senato’daki oylamaya çevrilirken, ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell bile oylama konusunda henüz kararsız olduğunu, yargılamaya göre karar vereceğini söyledi.

AZİL SÜRECİ JOE BIDEN DÖNEMİNE KALDI

Temsilciler Meclisi’nin ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil maddesini onaylamasının ardından gözler nihai karar merci Senato’ya çevrildi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senato’nun planlandığı gibi 19 Ocak’ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti. Başkan Trump’a 2024 yılındaki muhtemel başkan adaylığının yolunu kapatabilecek azil duruşmasının 19 Ocak’ta başlaması durumunda, Trump’ın azil süreci Biden dönemine sarkacak. Buna karşın, bazı senatörler, 20 Ocak’ta göreve başlayacak Biden’ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senato’daki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor. Senato’nun Trump’ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3’te 2’sinin bu yönde oy kullanmasına ihtiyaç var. Bu durumda Trump’ın partisinden en az 17 kişinin aleyhinde adım atması gerekiyor.

BIDEN: ACİL İŞLERİ İHMAL ETMEYİN





Joe Biden, Trump’ın yargılanması nedeniyle Senato’dan önemli işlerini geciktirmemesini istedi. Biden, yaptığı açıklamada, “Bugün Temsilciler Meclisi üyeleri anayasamızda kendilerine tanınan yetkileri kullandı ve Başkanı sorumlu tutmak için suçlamalar getirdi. Bu ülke aynı zamanda ölümcül bir virüsün ve sarsılmış bir ekonominin pençesinde. Senato’nun anayasal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Hazine bakanlıkları, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kilit pozisyonları onaylama, aşı programını ve ekonomiyi raya sokma gibi diğer acil işler ile de ilgilenmesini umuyorum” dedi.