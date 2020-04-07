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Haber Giriş: 07.04.2020 - 19:18,Son Güncelleme:/

Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne yüklendi

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Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne yüklendi
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'yü, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.

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