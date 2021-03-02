Trump konuştu: Beyaz Saray’ıgeri alacağız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde etkin rol alacağını kaydederken, 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi. Trump, görevi sona erdikten sonraki ilk halka hitabını, Florida eyaletinde gerçekleştirilen 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptı. Trump, dedikoduların aksine Cumhuriyetçi Parti’ye rakip yeni siyasi parti kurma niyeti olmadığını söyledi.

‘KARAR ALABİLİRİM’

3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kendisinin açık bir şekilde kazandığını savunan Trump, 2024 için aday olabileceğini, “Biliyorsunuz aslında Beyaz Saray’ı kaybettiler. Kim bilir, belki onları üçüncü kez yenmek üzere karar alabilirim, tamam mı” sözleriyle duyurdu. Donald Trump konuşmasında Başkan Joe Biden’ı da eleştirdi. Trump kendi dönemindeki “önce Amerika” politikasının şimdi “en son Amerika”ya döndüğünü iddia etti. Biden’ı özellikle göçmenlik politikası ve sınır güvenliğiyle ilgili eleştiren Trump, “Hepimiz Biden yönetiminin kötü olacağını biliyorduk ama hiçbirimiz bu kadar kötü olacağını ve bu kadar sola kayacağını tahmin etmemiştik” dedi.