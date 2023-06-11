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Trump gizli belgeleri tuvalette saklamış

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#Trump#Gizli Belge#Tuvalet
Trump gizli belgeleri tuvalette saklamış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Başkanlık süresi dolduktan sonra Beyaz Saray’da bırakması gereken dosyaları beraberinde Florida’daki evi Mar-a-Lago’ya götüren Donald Trump, evrakın bazısını tuvalette tutmuş.

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Trump’a yedi başlıkta 37 suçlama yönelten ve önceki gün kabul edilen 49 sayfalık iddianamede, dosyaların bulundukları evdeki durumunu gösteren fotoğraflar da yer aldı. Buna göre bazı belgeler Florida’daki malikânenin tuvaletinde, klozetle duş arasına sıkıştırılmış.

NÜKLEER SIRLARI KAÇIRDI

Nisan 2021’de banyoya konduğu belirtilen kutular, zemin kattaki bir deponun temizlenip yer açıldığı haziran ayına kadar orada kalmış. Bu olana kadar yaklaşık 80 kutudan bir kısmı tuvalet dışında malikânenin balo salonunda, bazısı da sıkışık bir depoda etrafa saçılmış halde tutulmuş. Trump’ın Ocak 2021’de hukuksuz biçimde yanına aldığı kutularda, nükleer sırlardan yabancı ülke askeri raporlarına kadar bir dizi hassas belge bulunuyordu.

İLK DURUŞMA SALI GÜNÜ

Bir federal mahkemede yargılanacak ilk ABD Başkanı olan Donald Trump, salı günü Miami’de ilk duruşmaya çıkacak. 20 ile 100 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Trump’ın tutuklanması beklenmiyor.

 

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#Trump#Gizli Belge#Tuvalet

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