Trump eleştirilere yanıt verdi… ‘Diktatör değilim’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Oval Ofis’te başkanlık kararnamelerini imzalarken düzenlediği yaklaşık 80 dakikalık basın toplantısında gündemi yine kendine has üslubuyla belirledi. Sık sık konudan konuya atlayan Trump, her attığı imzanın ardından basın mensuplarından soru almayı da ihmal etmedi. Son aylarda gittikçe katılaşan göç ve güvenlik politikaları nedeniyle hakkında yapılan otoriterlik suçlamalarına yanıt veren Trump, “Birçok kişi (bir diktatör isteyebileceğimizi) söylüyor. Ben diktatörleri sevmem. Ben diktatör değilim. Ben sağduyulu ve zeki biriyim” dedi. Washington sokaklarına Ulusal Muhafızlarını dökmesi nedeniyle eleştirildiğini belirten Trump, “Orduyu gönderdiğim için beni tebrik etmek yerine, cumhuriyete saldırmakla suçluyorlar” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ BAKANLIĞI’ OLACAK

Basın toplantısı boyunca sık sık konu değiştiren Trump, hızını alamayarak Savunma Bakanlığı’nın adını yeniden “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmek istediğini duyurdu. “Savunmada olmak istiyoruz ama gerekirse saldırgan da olmak istiyoruz” diyen Trump, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’na atıfla bu ismin “inanılmaz bir zafer tarihi” taşıdığını söyledi. Kongre oylamasına ihtiyaç duymadığını belirttiği değişikliğin önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girebileceğini de ekledi.

BAYRAK YAKANA HAPİS

Trump, ABD bayrağını yakanlara bir yıl hapis cezası öngören başkanlık kararnamesini de kameralar önünde imzaladı. “Bayrağı yakarsan, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın” diyen Trump, bayrak yakmanın ifade özgürlüğü sayılmasına da karşı olduğunu belirtti. 1968’de Vietnam Savaşı protestoları sırasında da ABD bayrağını yakmanın bir yıl hapisle cezalandırılması için yasa çıkarılmış ancak 1989’da Anayasa tarafından korunan temel bir hak olan ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilerek iptal edilmişti.

KIM İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Trump, yine aynı gün Ofis’te Güney Kore’nin yeni başkanı Lee Jae-myung ile görüşme gerçekleştirdi. Bu kez de diline Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u dolayan Trump, Jong-un ile bu yıl içinde buluşmak istediğini açıkladı. Jong-u ile “çok iyi anlaştıklarını” öne süren Trump, 2019 yılında Güney Kore’den askerden arındırılmış bölge (DMZ) üzerinden Kuzey Kore’ye geçişini hatırlatarak “Herkes çıldırmıştı ama ben kendimi güvende hissettim çünkü Kim Jong-un ile harika bir ilişkim var. Umarım bu böyle devam eder, bence edecek” diye konuştu.

ELİNDEKİ MORLUKLARIN NEDENİ ‘TOKALAŞMAK’MIŞ

Oval Ofis’te sona ermek bilmeyen basın toplantısı esnasında Trump’ın sağ elinin üstünde koyu renkli ve büyük bir morluk olması da dikkat çekti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medyada hakkında komplo teorileri dahi ortaya atılan morluklar hakkında açıklamada bulundu. Leavitt, “Başkan Trump, tarihimizde herhangi bir başkandan daha fazla Amerikalı ile tokalaşmaktadır. Günlük binlerce el sıkışmasının doğal sonucu olarak bu tür morluklar oluşabilmektedir” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Trump’ın kalp sağlığını korumak için düzenli olarak aspirin kullandığı, bu durumun da kolayca morluk oluşmasına yol açabileceği belirtildi. Daha önce de Trump’a kronik venöz yetmezliği teşhisi konduğu bildirilmişti. Bu rahatsızlık, bacak toplardamarlarının kalbe kan pompalayamaması sonucu, kanın alt uzuvlarda birikmesiyle ortaya çıkıyor.

Trump’ın elindeki morluğun nedeni merak konusu.