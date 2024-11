Trump ekibinde Musk rahatsızlığı... ‘Her şeye karışıyor’

Haberin Devamı

Amerikan Page Six haber sitesine konuşan kaynaklar, Musk’ın, Trump ile Florida’daki malikânesi Mar-a-Lago’dan ayrılmadığını ve neredeyse her görüşmesinde yanında bulunduğunu söyledi. Kaynaklara göre Musk’ın artan rolü, “Trump’ın yakın çevresinin dışlanmış hissetmesine” neden oluyor.

7/24 YANINDAN AYIRMIYOR

Trump, bu hafta seçim kampanyası döneminde verdiği büyük desteğin karşılığı olarak Musk’ı, Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen genç isimlerden Vivek Ramaswamy ile birlikte Devlet Verimlilik Bakanı olarak atadığını açıklamıştı. Ancak Musk’ın ikinci Trump dönemi için rolünün bu kadarla sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gibi dünya liderlerinin tebrik telefonları sırasında Trump’ın yanında olduğu bilinen Musk’ın, toplantılara katılıp atanacak adaylar hakkında görüş bildirdiği belirtiliyor. Kaynaklar, “7/24 Musk’la birlikte olan Trump’ın yakın çevresindeki bazı danışmanları dışarıda bıraktığını” iddia ediyor. New York Times’ın haberine göre Musk, bu hafta başında da New York’ta düzenlenen gizli bir toplantıda İran’ın BM temsilcisi Amir Said Iravani ile “Washington-Tahran arasındaki gerginliği azaltmanın olası yollarını” görüştü.