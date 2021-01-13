Trump: Duvarı yıktırmam

“Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Büyük bir öfkeye yol açıyor” diyen Trump, “Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim” ifadesini kullandı. Trump, baskın günü Beyaz Saray önündeki mitinginde taraftarlarını Kongre’ye yürümeye davet etmesine ve kendisinin de onlara katılacağını söylemesine rağmen, açıklamalarının “tamamen uygun” olduğunu da savundu.

Trump, Meksika sınırına inşa edilmekte olan duvarı ziyareti sırasında ise, görevden alınmasına imkan tanıyan Anayasa’nın 25’inci maddesinin kendisi için risk oluşturmadığını vurgulayarak, asıl dikkat etmesi gerekenin Joe Biden olduğunu söyledi. “Ülkemizin güvenliği politikadan önce gelir” diyen Trump, Biden yönetiminin sınır duvarını “yıkmayı düşünmesine dahi izin veremeyiz” ifadesini kullandı ve ekledi: “Bunun ülke için ne kadar önemli olduğunu gördüklerinde kimse dokunmak istemeyecektir.” Meksika sınırındaki duvarının yeniden inşa edilmesi Trump’ın 2016’daki en önemli seçim vaadiydi. Trump Kongre baskınıyla ilgili de, “Şimdi barış ve sakinlik zamanı. Güvenlik güçlerine saygı, ajandamızın temelidir” şeklinde konuştu.

PENCE’DEN ‘SORUNSUZ GEÇİŞ’ SÖZÜ

Bu arada Başkan Yardımcısı Mike Pence, valilere “zamanımız doluyor” dedi ve yeni yönetime sorunsuz geçiş sözü verdi. Pence, Kongre baskını sonrası ilk kez önceki akşam Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmiş, ABD basını görüşmenin ‘iyi geçtiğini’ duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da bu hafta için planlanan Brüksel ziyareti, geçiş çalışmaları nedeniyle iptal edildi.

KONGRE’DE SALGIN ENDİŞESİ

Kongre baskını sırasında sığınaklara götürülen Temsilciler Meclisi üyelerinin üçüne COVID-19 teşhisi kondu. Üyeler Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schneider testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinaya giren üç isim, baskın sırasında aynı ortamda bulundukları Cumhuriyetçi üyelerin maske takmayı reddetmesini ağır şekilde eleştirdi. Kongre doktoru Brian Monahan, baskın nedeniyle üyeler ve personelin kapalı ve kalabalık bir odada saatlerce beklediklerine işaret ederek, çok sayıda kişinin virüse maruz kalmış olabileceğini uyarısında bulundu. Çoğu maskesiz olan eylemcilerin de salgını kötüleştirmesinden endişe ediliyor.