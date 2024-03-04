Trump anketlerde 5 puan önde

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Önseçimlerin yarın 15 eyalette birden gerçekleşecek “Süper salı” turuna Cumhuriyetçi Parti’den rakibi Nikki Haley’e karşı fire vermeden gelen Trump, 5 Kasım anketlerinde de ABD Başkanı Joe Biden’ın önünde görünüyor.

SEÇMENİ SADIK

New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen ankete göre, seçmenlerin yüzde 43’ü 5 Kasım’da Biden’a oy vereceklerini ifade ederken Trump’ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı. Trump’ın önceki dönemlerde oyunu aldığı seçmeni de Biden’a göre kendisine daha sadık. 2020’deki başkanlık seçimlerinde Biden’a oy verenlerin yüzde 83’ü kasımda ikinci kez aynı adayı destekleyebileceklerini, aynı yıl Trump’a oy verenlerin yüzde 97’si ise yeniden kendisi için oy kullanacaklarını kaydetti. Ankete katılanların yüzde 47’si Biden’ın “görevini yürütme biçimini” kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti. ABD’li seçmenler arasında özellikle son yıllarda artan yasadışı göç, Biden’ın ekonomi politikalarına olan güvensizlik ve ABD’deki Müslüman seçmenin Washington’ın Gazze’deki savaşa karşı duruşundan duyduğu hoşnutsuzluk Biden’ın elini zayıflatan unsurlar olarak öne çıkıyor.