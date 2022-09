Trump, ABD Başkanı Biden'ı "devlet düşmanı" olarak nitelendirdi

Haberin Devamı

Wilkes-Barre, Pennsylvania'da binlerce destekçisine konuşan Trump, Biden'ı FBI'ı kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

Trump, evinde yapılan aramanın, ABD tarihindeki herhangi bir yönetimin yaptığı "en şoke edici gücün kötüye kullanılması " olduğunu iddia etti.

Dr. Mehmet Öz ABD Senatosu'na girebilmek, Senatö Doug Mastriano da Pennsylvania'nın yeni valisi olmak için yarışıyor. Her ikisinin de kısa süre söz aldığı mitingde Trump, iki saate yakın konuşu.

76 yaşındaki Trump, konuşmasının ilk kısmında evinde yapılan FBI aramasını eleştirdi. Aramayı yapan FBI ajanları, Trump'ın kişisel ofisinde "gizli" başlıklı onlarca boş dosya buldu.

Gizli kayıtları uygun olmayan bir şekilde elinde tutmakla suçlanan Trump ise suçlamaları reddediyor. Trump, Pennsylvania'daki mitingde evinde yapılan arama dışında, 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddialarını tekrarladı, Demokrat Parti'ye saldırdı ve "ülkeyi kurtarma" sözü verdi.

Trump birkaç kez de uyuşturucu satıcılarına ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı. Eski Başkan şu anda FBI'ın ele geçirdiği gizli belgeler konusunda federal makamlarla hukuki bir sorun yaşıyor.

Yönetim, Trump'ın bazılarının üzerinde "çok gizli" yazan Beyaz Saray belgelerini alıp, Florida'daki evinde saklamakla suçlanıyor. Federal savcılar Trump'ın, elindeki belgelerle ilgili soruştunmayı engellemiş olabileceğini söylüyor.

Trump daha önce kendisine yönelik soruşturmaları "cadı avı" diye tanımlamıştı ve bu mitinginde de aynısını yaptı. Trump FBI'ın evini aramasını "Mar-a-Lago'daki evime yaptığı utanmaz baskın", "parodi" diye tanımlaı.

Trump kişisel hukuki sorunlarını destekçilerine yapılmış saldırılar gibi gösterip "FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından saldırı altındayız. Baskın yapılan sadece benim evim değildi. 2015'te altın asansörden inip, halkı temsil etmek istememden bu yana umutları ve hayalleri için savaştığım her bir vatandaş baskına uğradı" dedi.

STRATEJİK PENNSYLVANIA ZİYARETİ

Pennsylvania'daki seçim pusulasında Trump'ın adı yok ama Trumpizm kesinlikle var. Senato adayı ünlü doktor Mehmet Öz'ü bizzat seçen Trump, ön seçimleri sürpriz bir şekilde alan komplo teorisyeni Mastriano'ya da destek veriyor.

Adayların Kasım ayında ara seçimlerdeki performansları, Trump'ın desteğinin ve siyasi ideolojisinin gücünü gösterecek. Sonucun 2024 seçimlerine etkileri ed olabilir. Trump henüz yeni bir başkanlık kampanyası açıklamadı ama kapıyı açık bıraktı.

Adayları kazanırsa, bu durum Trump'ın Cumhuriyetçi seçmen üzerindeki hakimiyetinin bir işareti olarak görülecek. Ancak kazanırlarsa, Trump'ın 2024'teki Cumhuriyetçi rakipleri, Beyaz Saray şanslarının olduğunu düşünmeye başlayacak.

HER İKİ PARTİNİN GÖZÜ DE PENNSYLVANIA'DA

Eyalet, Demokratlar'ın umutları açısından da yaşamsal önemde. Parti, Vali Yardımcısı John Fetterman'ı Senato'ya göndermek istiyor.

Valilik yarışı da, Mastriano'nun Cumhuriyetçilerin önseçimini ezici bir çoğunlukla kazanmasından sonra iyice önem kazandı. Mastriano 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne yönelik saldırıya katılmış ve Pennsylvania'da 2020 seçimi sonuçlarını iptal etme çabalalarında önemli bir rol oynamıştı.

Demokratlar ise karşısına eyaletin başsavcısı Josh Shapiro'yu çıkarttı. Biden da destek için eyalette çeşitli mitingler yaptı.

