Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

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76 yaşındaki Trump, Florida'daki görkemli Mar-a-Lago konutunda Amerikan bayrağıyla kaplanmış gösterişli bir balo salonunda toplanan yüzlerce destekçisine "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor" dedi.

Trump, üçüncü kez başkanlık yarışına katılmak için resmi evraklarını teslim ettikten birkaç dakika sonra, "Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için, bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Trump'ın yarışa alışılmadık bir şekilde erken girmesi Washington'da, partinin adayı olmak isteyen diğer Cumhuriyetçilerin önüne geçme ve karşı karşıya olduğu soruşturmalardaki olası mahkumiyetleri savuşturma girişimi olarak görülüyor.



BİDEN'A YAYLIM ATEŞİ

Trump, bir saat süren hararetli konuşmasında ABD’nin 45. başkanı olarak elde ettiği başarıları övdü ve 2020'de kendisini mağlup eden Demokrat Joe Biden'a karşı sözlü yaylım ateşi açtı.

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Trump açıklamasında Biden'a enflasyon, suç ve göç üzerinden saldırdı, iklim değişikliğiyle alay etti ve IŞİD'i devirdiğini, Kuzey Kore'yi kontrol altında tuttuğunu ve Meksika ile sınır duvarı ördüğünü söyleyerek, kendisini övdü.

2017-2021 yılları arasında başkanlık yapan Trump, “Bizim liderliğimizde büyük ve şanlı bir millettik. Ama şimdi düşüşte olan bir milletiz" dedi.

"Bu sadece bir kampanya değil, ülkemizi kurtarmak için bir arayış.”

“Biden yönetimi iki yılda ABD ekonomisini mahvetti” diyen Trump, "Bir zaferle yine gelmiş geçmiş en büyük ekonomiyi kuracağız” ifadelerini kullandı.

Trump, "Joe Biden'ın dört yıl daha almamasını sağlayacağım" sözü verirken, ABD Başkanı Biden bu açıklamaları "Donald Trump Amerika'yı yüzüstü bıraktı" tweet'iyle karşıladı.

Twitter üzeriden paylaşılan videoda, Trump’ın iddiaları doğruluk testinden geçirildi ve bu iddialar yalan olduğu savunuldu.



YENİ BAŞKANLIK YARIŞINA SORUNLARLA BAŞLIYOR

Hakkında azil süreci başlatılan ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi’ne destekçileri tarafından düzenlenen saldırının ardından Trump, başkanlık yarışına bir dizi sorunla giriyor.

Başkan olarak ilk dönemi öncesinde, sırasında ve sonrasındaki davranışlarına yönelik çok sayıda soruşturmanın hedefi konumunda ve bu da sonunda diskalifiye edilmesine neden olabilir.

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Bunlar arasında aile şirketini hedef alan dolandırıcılık iddiaları, Kongre Binası'na yapılan saldırıdaki rolü ve konutunda gizli devlet belgelerini saklaması yer alıyor.

Trump'ın atadığı adayların ara seçimlerde düşük performans göstermesi Cumhuriyetçileri de hayal kırıklığına uğrattı.

Bazıları açıkça Trump'ın ayrıştırıcı siyaseti ve karşı karşıya olduğu soruşturmalar nedeniyle partiyi seçimlere taşımak için doğru kişi olup olmadığını sorguluyor.

2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçiler arasında birkaç olası aday konuşuluyor. Bu adayların aralarında en önemlisi ara seçimlerde yeniden zafer kazanan Florida Valisi Ron DeSantis olarak görülüyor.

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Rupert Murdoch'un güçlü medya imparatorluğu, şimdiden Trump'a sırtını dönmüş gibi görünüyor.

Ve Trump, hızlı siyasi yükselişinde etkili olan Facebook ve Twitter tarafından yasaklı durumda.

Birkaç ileri gelen bağışçı tarafından terk edilmiş olmasına rağmen, 100 milyon doların üzerinde bir kampanya bütçesi var.