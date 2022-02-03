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Trans birey yüzücü, ABD yüzme yarışlarının yönetmeliğini değiştirdi

#Lia Thomas#Trans Birey#Yüzme
Trans birey yüzücü, ABD yüzme yarışlarının yönetmeliğini değiştirdi

Trans birey sporcuların kadın kategorisnde yarışmaları uluslararası spor kamuoyunda bir süredir ciddi tartışmalara yol açıyordu. ABD yüzme federasyonu yarışların yönetmeliğini değiştirerek konuyla ilgili yeni bir adım attı.

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ABD’nin yüzme sporu federasyonu olarak görev yapan ABD Yüzme, trans birey sporcuların yüzme müsabakalarına katılım şartlarını içeren yönetmeliğini değiştirdi. Buna göre bir tıbbi kurul, trans yüzücülerin ‘bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin’ haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını belirleyecek.

Yönetmelikteki değişiklik, trans birey olduktan sonra kadınlar kategorisinde yarışıp en iyi dereceleri elde eden Lia Thomas’ın basında geniş çaplı tartışmalara neden olmasından hemen sonra yapıldı ve yürürlüğe konuldu.  

ABD Yüzme yetkilileri, trans birey sporcuların yüzme yarışlarına katılabilmesini belirleyen katılım şartlarını değiştirdi. Yeni yönetmeliğe göre; üç kişilik bir tıbbi kurul, atletin bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin trans yüzücülere haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını belirleyecek. Trans yüzücülerden, yarışlardan önce 36 ay boyunca testosteron hormonu testleri istenecek.

REKABET EŞİTLİĞİ İÇİN

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Açıklamada kadın ve erkek kategorilerinde rekabet farklılığı olduğunu ve bunun beraber rekabette dezavantaj yarattığını kabul ettiklerini belirten yetkililer, bu tespitin istatistik verilerine dayandığını ifade etti. Yönetmeliğin rekabet eşitliğini desteklemek için hazırlandığı vurgulanırken, bilim ve tıbbi kanıtlara dayandırıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ FİZİKSEL DURUMUN AVANTAJ SAĞLAMADIĞINA DAİR KANIT

Yeni yönetmeliğe göre bir trans sporcu yarışmaya katılmadan önce, bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin sporcuya kadın rakipleri üzerinde rekabet avantajı sağlamadığına dair kanıt sunacak. Trans sporcu bu kanıta ek olarak, kanındaki testosteron konsantrasyonunun, başvuru tarihinden en az 36 ay önce sürekli olarak 5 nmol/L'den az olduğuna dair kanıt sağlayacak.

LİA THOMAS

Lia Thomas, 2019'da hormon tedavisine başlamadan önce üç sezon boyunca erkek takımında yarışmış ve daha sonra trans birey olarak kadınlar kategorisinde yüzme yarışlarına katılmaya başladı. Thomas, trans birey olduktan sonra Aralık 2021’de kadınlar kategorisinde en iyi dereceleri elde ederek en yakın rakibi takım arkadaşına 38 saniye fark atması ABD basınında geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

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#Lia Thomas#Trans Birey#Yüzme

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