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Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler! 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...

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#Kadın Cinayeti#İtalya#Aldatma
Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 13:07

7 aylık hamileyken, cansız bedeni evinin banyosunda kanlar içinde bulunan 29 yaşındaki Giulia Tramontano'nun ölümünün arkasında akılalmaz bir hikaye çıktı. İtalya'nın bir yıldır konuştuğu kadın cinayeti, ortaya çıkan yeni görüntülerle dünya gündemine oturdu.

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Kan donduran bir cinayetin kurbanı olan Giulia'nın zor günleri 2022 yılının sonunda hamile olduğunu öğrenmesi ile başladı. Bebeğinin babası Alessandro Impagnetiello uzun süredir garip davranıyordu. Yeni yılın ilk haftalarında sevgilisinin telefonunu kontrol eden genç kadın, konum bilgilerini incelediğinde Alessandro'nun iş çıkışlarında hep aynı yere gittiğini keşfetti.

İhanetten şüphelenen Giulia bebeği aldırmaya karar verdi ancak sevgilisi bunu şiddetle reddetti. Kürtaj için kısıtlı vakti kalan kadın en sonunda çocuğu doğurmaya karar verdi.

Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...


HAMİLE SEVGİLİSİNİ AYLARCA ZEHİRLEMİŞ

Barmen olarak çalışan 30 yaşındaki Alessandro Impagnetiello soğuk bir şekilde de olsa bebeğin dünyaya gelmesini kabul etmişti ancak görünen o ki kafasında korkunç bir plan vardı...

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Hamileliğinin ilerleyen aylarında sağlık sorunları yaşan Giulia, çevresindekilere sık sık mide yanmalarından şikayet ediyordu. Garip kokular aldığını söyleyen kadın yavaş yavaş zehirlendiğinin farkında değildi.

Cinayet sonrası adamın bilgisayarını inceleyen polis, internet aramalarında bir cenini öldürmek için gereken zehir dozajlarıyla ilgili tekrarlanan aramalar keşfetti. Adli tıbbın yaptığı toksikoloji testlerinde hem anne hem de karnındaki bebekte zehir izlerine rastlandı.

Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...


BİR YILDIR BAŞKA BİR KADINLA BERABERDİ, ONU DA SAHTE DNA RAPORU İLE KANDIRDI

Sevgilisinin yemeklerine amonyak, fare zehri gibi kimyasallar katarak genç kadını yavaş yavaş zehirleyen Alessandro'nun yaklaşık bir yıldır başka bir ilişkisi vardı. Ne Giulia ne de 23 yaşındaki İngiliz kadın birbirinden haberdar değildi ancak Alessandro'nun yalandan kalesinin yıkılması çok uzun sürmedi.

İtalyan basınının ismini açıklamadığı, sadece garson olarak çalıştığı bilinen ikinci sevgili aldatıldığını öğrendiğinde, Alessandro ona bebeğin kendisine ait olmadığını belirten sahte bir DNA testi gösterdi. Giulia'nın ruhsal hastalıkları olduğunu ve ayrılırsa intihar edebileceğini öne süren adam her iki kadını da bir süre daha oyalamayı başardı.

Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...

KADINLARIN DRAMATİK BULUŞMASI: SARILARAK AYRILDILAR

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Takvimler 27 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde, sabrı taşan ve kandırıldığını anlayan kadın, o sıralarda 7 aylık hamile olan Giulia'ya sosyal medya üzerinden ulaştı ve her şeyi anlattı. İki kadın aynı gün içinde buluşma kararı aldı. Görüşme dramatikti....

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre aynı adam tarafından kandırılan iki kadın da kendini ihanete uğramış hissediyordu. Oturduklarında birbirlerine yaşadıkları tacizleri anlatan ve güven bağı kuran iki kadının buluşması bir kucaklaşma ile sona erdi. Giulia eve dönüş yolunda, bir anda kader ortağı haline gelen rakibine mesaj attı ve şunu yazdı;

"Bu adam acilen bir psikiyatri kliniğine yatırılmalı"

Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...

İki kadının sarıldığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

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37 BIÇAK DARBESİ İLE KATLEDİLDİ! CESET ARABANIN BAGAJINDAYKEN ANNESİ İLE BULUŞTU

Sarsılmış bir şekilde evine gelen Giulia rahatlamak için kendini banyoya attı ancak duş aldığı sırada bebeğinin babası Alessandro tarafından 37 kez bıçaklandı.

Mahkeme belgelerine göre, 30 yaşındaki cani Giulia'yı öldürdükten sonra telefonundan futbol maçı izledi, daha sonra kadının cansız bedenini arabasının bagajına koyarak annesiyle buluşmaya gitti.

Pazartesi günü Milano mahkemesinde hakim karşısına çıkan adam öldürdüğü kadının cansız bedeni arabanın bagajında beklerken annesi ile yemek yediğini itiraf etti.

Trajik son kucaklaşma: Sevgililerinin aynı adam olduğunu öğrendiler 7 aylık hamile kadın korkunç bir şekilde katledildi...

ŞEYTANİ PLAN: CESEDİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ, TELEFONUNA MESAJLAR ATMIŞ

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Mahkemede 'İçinde boğulduğum bir yalan ağı yaratmıştım.' diyen Alessandro, kadını öldürdükten sonra onu küvette yakmaya çalıştığını başaramayınca da cansız bedeni Milano'da terk edilmiş bir bölgeye attığını itiraf etti.

Hamile sevgilisini öldürdükten sonra telefonuna 'lütfen geri dön' şeklinde mesajlar atan Alessandro, kadının cesedinden kurtulduktan sonra cinayet izlerini temizledi ve polise kayıp ihbarında bulundu.

Sevgilisinin aldatıldığını öğrenince onu terk ettiğini öne süren adam polis sorgusunda gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.

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#Kadın Cinayeti#İtalya#Aldatma

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