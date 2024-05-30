Reisi'nin öldüğü helikopter kazası ile ilgili ikinci rapor! İran yeni liderini arıyor: Kritik süreç başladı...

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İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı. Raporda, meteorolojiden elde edilen ilk bilgilere göre, Tebriz kentinden Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na yapılacak uçuş için hava koşullarının olumlu olduğu tespit edildiği ancak diğer iki helikopterde bulunan pilotların ifadeleri doğrultusunda dönüş yolundaki hava koşullarının kazaya etkisine ilişkin daha detaylı incelemenin yapılması gerektiği ifade edildi.
İran'ı sarsan helikopter kazası sonrası gözler Reisi'nin yerine gelecek isme çevrildi. 28 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmak isteyen isimler için beş günlük kayıt dönemi bugün itibari ile başladı.
Bu beş günlük süre içerisinde, 40 ila 75 yaşları arasındaki, en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar isimler aday olarak kayıt yaptırabilecek. Tüm adayların, İran'ın dini lideri Hamaney tarafından denetlenen, 12 üyeli Muhafız Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
Devlet başkanlığı için kimin aday olacağı ve potansiyel olarak kabul edileceği hala belirsizliğini koruyor ancak Batı medyasında yer alan analizlerde Hamaney'in kendine sadık, güvenilir bir isim aradığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı vekili Muhammed Mokhber, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Ahmedinejad ve Muhammed Hatemi aday olabilecek isimler arasında. Beş günlük kayıt süresi Salı günü sona erecek. Muhafız Konseyi'nin 10 gün içinde nihai aday listesini yayınlaması bekleniyor.
NELER YAŞANDI?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkaz ile Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi’nin cenazelerine ulaşmıştı.