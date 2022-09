Torunları 'Büyükanne Elizabeth’i anlatıyor... "Bakış açısı hep 'Neden olmasın?'dı"

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta perşembe günü dünyaya gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için anma etkinliklerine devam ediliyor.

İngiltere tahtında 70 yıl oturan ve Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth’in dört çocuğu, sekiz torunu ve torunlarının da 12 çocuğu bulunuyor. Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü çocuklarını olduğu kadar tüm torunlarını da derinden etkilemiş durumda.

Merhum Kraliçenin ölümünün ardından, onu seven ve iyi tanıyan torunları, büyükanneleri ile yaşadıkları ilginç anılarını anlattı.

DÜNYA MESELELERİ BİR TARAFA TORUNLAR DİĞER TARAFA

2. Dünya Savaşının ardından yıkıntılar içindeki bir ülkede 26 yaşında krallık tacını başına geçiren Kraliçe 2. Elizabeth, gençliğini yaşayamadan ülkesinin ve dünyanın ağır sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Orta yaşlı erkeklerin egemenliğinin hüküm sürdüğü 19. yüzyıla ait boğucu adabı muaşeret kurallarının ağırlığınca hissedildiği bir dönemde Kraliçe 2. Elizabeth genç ve kendine güvenen bir kadın olarak anılıyordu.

70 yılda, Soğuk Savaş’ın boğucu siyasal atmosferinden, Falkland ve Güney Georgia Adaları’nda yaşanan sıcak savaşa, Avrupa Birliği üyeliğinden Brexit sürecine ve son olarak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine kadar, İngiliz halkı Kraliçe 2. Elizabeth’in etrafında kenetleniyordu.

Görevlerine olan bağlılığı hiçbir zaman sarsılmayan Kraliçe 2. Elizabeth, bu şartlar altında on iki torunu ile yakından ilgilenmeyi sürdürdü.

Gelin isterseniz hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in torunlarının gözünden “Büyükanne Elizabeth”i tanıyalım…

TORUNLARININ YETİŞMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Henüz 26 yaşında en ağır sorumluluklarının altına giren Kraliçe 2. Elizabeth, hükümdarlığının ilk yıllarında kendi çocuklarıyla gerektiği kadar ilgilenemese de, torunlarına sıklıkla zaman ayırıyordu.

Prens Charles, Prens Andrew ve Prenses Anne'in evliliklerinin sona erdiği yıllarda altı torunuyla özel olarak ilgilenen Kraliçe 2. Elizabeth, torunları için huzurlu ve sakin bir yuva anlamına geliyordu.

Prens Andrew’un imza attığı yüz kızartıcı skandallar ve aileye yüklediği utançtan torunlarını korumaya çalışan Kraliçe 2. Elizabeth, Beatrice ve Eugenie ile yakından ilgilendi. Son olarak, aileden koparak Meghan Markle ile evlenen Harry'nin kendisini sürgün bir prens olarak göstermesine rağmen Kraliçe, torunun aile içinde çok sevildiğini ilan etmişti (O hikayenin sonu iyi bitmese de).

Dilerseniz Kraliçe 2. Elizabeth’in torunları ile yaşadığı ilişkiye yakından bakalım…

PETER PHILLIPS (45)

İlk torunlar her zaman özeldir… 2. Kraliçe Elizabeth tek kızı olan Prenses Anne ve Mark Phillips'in oğlu olarak dünyaya gelen Peter Phillips, Kraliçenin ilk torunu. 15 Kasım 1977'de dünyaya gelen Peter Phillips’in haberini alan Kraliçe Elizabeth, bu haberi büyük bir sevinçle karşılamıştı.

O güne kadar törenlere geç kalmayan Kraliçe Elizabeth, Taht Odası’nda düzenlenecek etkinliğe katılanlara bir mesaj yollayarak, torunu olduğunu ve kızını tebrik etmek için törene 10 dakika geç kalacağını duyurmuştu.

Kısa bir gecikmenin ardından törene katılan Kraliçe Elizabeth, büyük bir sevinçle orada bulunanlara seslendi:

"Hastaneden mesaj geldi. Kızımın bir oğul olmuş; Ve ben artık bir büyükanneyim!”

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth en büyük torunu Peter Phillips ve eşi Autumn ile birlikte.

Peter, büyürken kuzenleri Prens William ve Harry ile oldukça yakındı. Ailenin yaz aylarını geçirdikleri İskoçya'daki Balmoral Kalesi çevresinde oyunlar oynayan kuzenler türlü yaralarla eve dönerdi. Bir keresinde, ATV motorlarla araziye çıkan kuzenler elektrik direğine çarparak devirdiklerinde, Kraliçe Elizabeth’in olay yerine eteklerini tutarak koşturduğu söylenir.

Daha sonraki yıllarda Kraliçe Elizabeth ile ilişkilerine değinen Phillips, “Kraliçe Elizabeth'in büyükannemiz olmasının "biraz tuhaf" olduğunu kabul ediyorum. Ancak onunla çocukluk dönemimizi beraber geçirdiğimiz için inanılmaz şanslıydık” ifadesini kullanmıştı.

“O sadece ülke için değil, bir aile olarak bize de ilham kaynağı oldu” diyen Phillips, Kraliçe Elizabeth'in iş ahlakı ve adanmışlığının tüm aile fertleri üzerinde etki ettiğini belirtiyor.

Kraliçe’nin ölümünden en çok etkilenenlerden biri olan Peter Phillips, “Büyükanneme her zaman çok yakın oldum. Onunla sık sık bir araya gelir konuşurduk” dedi.

ZARA TINDALL (41)

Kraliçe Elizabeth'in en büyük ikinci torunu olan Zara Tindall Prenses Anne ve Mark Phillips'in ikinci çocukları. Zara da aynen Kraliçe Elizabeth gibi atlara oldukça meraklı. Öyle ki, Kraliçe Elizabeth, daha yürümeyi öğrenmeden ata binmeyi öğrenen torununa Shetland midillisi hediye etmiş ve onunla Balmoral veya Windsor'da gezilere çıkmayı aksatmamış.

Özellikle Zara’nın küçük yaşlardan bu yana atlara olan merakı nedeniyle Kraliçe 2. Elizabeth ile olan ilişkisi “olağanüstü yakın” olarak tanımlanmakta. Hatta basında bu yüzden favori torun olarak nitelendirilmiş.

Formaliteler ve katı geleneklerle çevrelenen monarşinin tüm kurallarını torunları için esneten Kraliçe 2. Elizabeth, Zara ve kardeşi Peter için her zaman oyunlar oynayabildikleri bir büyükanne olmuş. Hatta bu oyunlar bazen öyle aşırıya kaçmış ki, Zara büyükannesinin tepesine çıkarak oyuncaklarıyla oynamayı alışkanlık edinmiş.

Kraliçe 2. Elizabeth’in torunlarını fazlasıyla şımarttığını düşünenler de yok değil. Fakat, kim ne derse desin, Zara’nın gelişimini ve başarılı bir biniciye dönüşmesini gururla takip eden Kraliçe Elizabeth, torunun Olimpiyat oyunlarında İngiltere’yi temsil etmesiyle büyük mutluluk yaşamış.

2016'da 90. doğum gününü kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth'i tebrik edenler arasında torunu Zara ve eşi Mike Tindall da vardı.

ATINI KRALİÇE SEÇTİ

Bu dönemde torunu Zara ile yakın bir ilişki kuran Kraliçe Elizabeth, yarışmalardan önce torununa tavsiyelerde bulunmakla kalmayıp, sakatlanan atının yerine yeni ve güçlü bir at alarak torunun kariyerine yardımcı oldu.

Zara, 2007 yeni yıl ödül listesinde at yarışı sporlarında kazandığı başarılardan dolayı “Member of the Order of the British Empire” (İngiliz Şövalyelik Nişanı) ile tatlif edildiği ilan edildiğinde Kraliçe Elizabeth’in gözleri gülüyordu.

2011 yılında Mike Tindall ile evlenen Zara’nın bu tercihi yine Kraliçe’yi memnun bırakmıştı. Özellikle, Mike Tindall’ın mizahi dili ve mizacı Kraliçe Elizabeth’i oldukça güldürüyordu.

PRENS WILLIAM (40)

Kral 3. Charles ve merhum Galler Prensesi Diana'nın büyük oğlu ve taht sıralamasında ilk sırada olan William, konumu nedeniyle Kraliçe 2. Elizabeth’in sekiz torunu arasında en özel yere sahip olan torunu.

Kaderinin getirdiği sorumluluklarla doğan Prens William, Kral 3. Charles’ın ardından tahta oturacak isim. Bunun ne anlama geldiğini ve nasıl bir his olduğunu yalnızca babası ve büyükannesi biliyor. Bu nedenle, Prens William için Kraliçe 2. Elizabeth bir büyükanne olmaktan çok, sıklıkla danışılacak bir “akil insan” rolündeydi.

Prens William, Kraliçe 2. Elizabeth ile anılarını anlattığı bir röportajında, “Büyürken böylesi bir akil insana sahip olmak ve onun benim üstümde bıraktığı sarsılmaz destek gerçekten inanılmazdı. Çok destekleyiciydi ve onun bu rehberliğine minnettarım. Ama şunu söylemeliyim ki, ne yapmamız gerektiğini asla o belirlemedi. Bu sayede kendi yolumu çizebildim; anlayabildim ve keşfedebildim” ifadesini kullanmıştı.

Prenses Diana, Paris’te geçirdiği araba kazası sonrası hayatını kaybettiğinde Prens William ve Harry’nin hayatlarındaki en önemli kadın yine Kraliçe Elizabeth oldu. Halkın yas tuttuğu ve pek çok iddianın ortalara saçıldığı günlerde, Kraliçe iki torunuyla birlikte İskoçya'daki Balmoral Kalesi’nde kalmayı tercih etti.

Kraliçe 2. Elizabeth, askerlik görevini Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde arama kurtarma helikopteri pilotu olarak yapan torunu Prens William'ı ziyaretinde.

‘ANNEMİ KAYBETTİKTEN SONRA ONU YANIMDA GÖRMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ’

O döneme ilişkin yaşadıkları süreci anlatan Prens William, “Çok sevdiğimiz birini kaybettiğimizde duygusal olarak bunun bizim için ne kadar karmaşık bir durum olduğunu anlamıştı. Annemi çok genç yaşta kaybettiğim için Kraliçe gibi otoriter birinin yanımda olması benim için oldukça önemliydi” ifadelerini kullanmıştı.

Prens William’ın da dediği gibi Kraliçe her zaman onun kararlarında serbestlik tanıyordu. Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton ile evlenecek Prens William’ın düğünü için yaklaşık 2 bin kişilik bir davetli listesi hazırladığında, torunun kendi düğününe gelecek kişileri tanımadığına yönündeki eleştiriye hak verdi. Hazırladığı listeyi yırtan Kraliçe, yeni evli çiftin kendi düğününe çağrılacak kişilerin listesini hazırlamasına destek vermişti.

PRENS HARRY (37)

Zapt edilemeyen karakteriyle ailenin haşarı çocuğu olan Harry, son yıllarda tüm torunları arasında Kraliçe 2. Elizabeth'i en zor durumlara sokan torunu oldu.

Küçük yaşından itibaren ele avuca sığmaz bir çocuk olan Prens Harry kraliyet çevreleri tarafından ve aile üyeleri arasında çok sevildi. Fakat bir keresinde gazeteci Jennie Bond’a konuşan Prenses Diana, Harry'nin ilerleyen yaşlarında kendi yolunu bulmak için mücadele etmek zorunda kalmasından endişe duyduğunu belirtmişti. Fakat, korkulan olmadı ve abisinin gölgesi altında yaşayan Harry, içinde bulunduğu durumu erken yaşta kabullendi.

Ancak Prens Harry, üzerindeki kraliyet baskısı hissedilir şekilde arttıkça, içinde bulunduğu koşullara karşı sıklıkla isyan eder hale gelmişti.

Prens William, Galler Prensesi Kate Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Harry

Harry’nin orduya katılacağı haberi büyükannesini rahatlatmıştı. Fakat çok geçmeden ordunun Başkomutanı unvanındaki Kraliçe 2. Elizabeth’in önüne hayatında vermesi gereken zor kararlardan biri gelmişti. Harry’nin Afganistan'da aktif hizmet görmesine izin verip vermemek arasında ikilemdeydi.

Gitmesine şartlı onay verdi. “Benim gidişim konusunda tavrı çok profesyoneldi” diyen Harry, Kraliçe ile yaptıkları konuşmayı anlatırken, “Bu konuları konuşmak için çok doğru bir insandı. Ordu hakkındaki bilgisi bir büyükanneye göre ise harikaydı. Ama sanırım bu da onun işinin bir parçası!” ifadesini kullanmıştı.

‘BÜYÜKANNEMİN GÖREV BİLİNCİNE HER ZAMAN HAYRANDIM’

Büyükannesi ile yoğun bir ilişki geliştiren Harry, onun uzun saltanatı dönemince sahip olduğu görev bilincine hayran olduğunu her fırsatta yineliyordu. Bir keresinde, “Ona yıllardır bu bilincin sırrının ne olduğunu sordum” diyen Harry, “Anladığım kadarıyla bana bunu söylemeyecek!” açıklamasını yapmıştı.

Her şey tam rayına oturdu denirken, Harry ve Meghan Markle’ın evlilikleri ve ardından ABD’ye taşınmaları aile içindeki dengeleri değiştirdi. Torunundan ayrılacak olmanın acısına rağmen Kraliçe Elizabeth torununu herkesin önünde desteklemeye karar verdi.

“Her zaman ailelerinin sevilen birer ferdi olacaklar” ifadelerini kullanan Kraliçe, torunu ve eşi için “Mutlu ve huzurlu bir hayat” diledi. Mutluluk mesajı geldi ama Harry ve Meghan'ın devam eden şikayetlerini televizyonda kamuya açıklamaları Kraliçe ve Harry'nin arasında bir uçuruma neden oldu.

PRENSES BEATRICE (34)

York Dükü Prens Andrew ve York Düşesi Sarah'ın büyük kızı olan Prenses Beatrice, 1988 yılında doğduğunda Kraliçe 2. Elizabeth büyükanne olarak epey bir birikim elde etmişti.

Düzenli olarak Windsor Sarayındaki büyükannesine çay içmeye götürülen Beatrice, yaz tatillerini büyükanne ve büyükbabasıyla Balmoral ve Sandringham'da geçiriyordu.

Torununu anne babasının yaşadığı kargaşa ortamından çekip çıkartan Kraliçe, Andrew ve Fergie'nin “iyi arkadaş” olarak kalmasının Beatrice için daha iyi olacağını söyledikten sonra, ebeveynler arasındaki karşılıklı gerilime bir son verdi.

‘ONUN BAKIŞ AÇISI YOLLARA ENGELLER KOYMAK DEĞİL, ‘NEDEN OLMASIN?’DI’

Birkaç yıl önce o döneme ilişkin soruları yanıtlayan Beatrice, annesi ve büyükannesinin kendi hayatına şekil veren harika rol modeller olduğunu söyledi ve devam etti:

“İkisi de ayrı ayrı müthiş kadınlar. Kadın rol modellere sahip olmak benim için inanılmaz derecede önemli. Bununla birlikte bu iki harika kadınla kan bağım olduğu için ayrıca şanslıyım.”

Kendinden önceki kuzenleri gibi Elizabeth'in kişiliği hakkında Prenses Beatrice’i en çok etkileyen şey büyükannesinin sarsılmaz görev bilinciydi. Beatrice, büyükannesi için, “Her gün yeni bir şey öğrenmeyi, farklı şeyler yapmayı ve dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için toplulukların karşısına çıkıyordu” ifadesini kullanıyor ve devam ediyor:

“Kraliçe Elizabeth'in bakış açısı, ilerlenen yollara engeller koymak yerine her zaman ‘neden olmasın? Veya ‘neden yapmıyorsun’ soruları sormaktı.”

PRENSES EUGENIE (32)

York Dükü Prens Andrew ve York Düşesi Sarah'nın küçük kızı olan Prenses Eugenie, Edinburgh Dükü'nün ölümünden sonra en dokunaklı konuşmayı yapan Prenses Eugenie, büyükbabasını kaybetmenin üzüntüsünü yansıttığı konuşmasında, “Gözünüz arkada kalmasın sizin için büyükannemle ilgileneceğim” dediğinde, Kraliçe Elizabeth ile arasında özel bir bağ olduğu anlaşılıyordu.

Formalitelerin olmadığı, yaygaraların kopmadığı bir büyükanne-torun ilişkisiydi onlarınki. Örneğin, Eugenie büyükannesi için hiçbir dönem “Majesteleri” sıfatını kullanmamıştı. Balmoral'daki aile tatilleri, Eugenie'nin kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir yer teşkil ediyordu.

Wessex Kontu Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie'nin çocukları Lady Louise ve James

LOUİSE (18) VE JAMES (14)

Wessex Kontu Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie'nin büyük kızları olarak 2003 yılında dünyaya gelen Lady Louise, Kraliçe Elizabeth’in 13 yıl aradan sonra gelen en küçük torunuydu.

Zor bir hamilelik geçiren Kontes Sophie, geçirdiği iç kanama nedeniyle Louise’i dört hafta erken doğurmak zorunda kalmış. Erken doğum nedeniyle St. George's Hastanesi'nde küveze alınan Louise, 16 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Bu nedenle, Kraliçe en küçük torunu üzerine her zaman üzerine titremiş.

Dirayetli ve güçlü karakteriyle tanınan Kontes Sophie’i kanatlarının altına alan Kraliçe Elizabeth, Lady Louise ile özel olarak şahsen ilgilendi. Derken, 2007 yılında Edward ve Sophie çiftinin ikinci çocukları James dünyaya geldi. Her iki kardeş de Windsor'daki büyükanne ve büyükbabalarını sık sık ziyaret ediyorlar, onlarla gezintilere çıkıyorlardı.

Çoğu kişi Lady Louise’i Kraliçe 2. Elizabeth’in gençliğine benzetiyor. Dürüst, çalışkan, vicdanlı ve atlara deli olan Louise, bu meziyetleriyle Kraliçe’nin sevgisini ve yakın ilgisini her daim yanında hissetmişti. Büyükbaba Prens Philip için de Louise oldukça özel bir torundu. Torununa erken yaşta araba kullanmayı öğreten Prens Philip, en sevdiği arabasını ve midillilerini torunu Louise’e bırakmıştı.

James’de Kraliçe için oldukça özel bir torundu. Enerjisini çevredekilere yansıtan en küçük torun, büyükannesiyle sık sık ata binmekten keyif alıyordu. Kısa zamanda Balmoral'deki aile buluşmalarında barbekü yapmaya başlayan James, Kraliçe ile gittiği Galler’deki Dee Nehri'nde merhum Kraliçe Anne tarafından çok sevilen olta balıkçılığı yaparak keyifli zaman geçiriyorlardı.

TORUNLARIN ÇOCUKLARI...

Uzun hükümdarlık döneminin son 12 yılında Kraliçeyi başka bir heyecan almıştı. Artık torunlarının çocuklarını kucağına almayan Kraliçe 2. Elizabeth, Kraliyet konutlarının etrafında koşuşturan yeni nesil Windsorlar’ın peşine düşecekti.

Büyük büyükanne olan Kraliçe, saray penceresinden halkı selamlarken artık yanında torunlarının çocukları vardı. Ailenin en genç üyeleri büyükanneleri ile eğlenceli vakit geçirme fırsatını yakalamıştı.

'TORUNLARININ ODALARINA KÜÇÜK HEDİYELER BIRAKIRDI'

Galler prensesi Kate Middleton, Kraliçe ve torunları arasındaki ilişkiye değinirken, “Onunla her kaldığımızda, George ve Charlotte’ın odalarına küçük hediyeler bırakırdı. Bu hassasiyeti ailesine olan sevgisini gösteriyor” ifadesini kullanmıştı.

Kraliçe'nin sekiz torunundan altısının artık kendi çocukları var. Savannah, Isla Phillips, Mia, Lena ve Lucas Tindall, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Archie ve Lilibet Mountbatten-Windsor…

Yeni nesil torunlardan büyük olanlar, büyük büyükannelerini sevgiyle hatırlayacakken, daha küçük olanlar Kraliçe Elizabeth’i sadece ailelerinin ve çevrelerindekilerin anlattıklarıyla tanıyabilecek. Hiç şüphesiz, Kraliçe 2. Elizabeth kraliyet ailesi tarihinde başarılarının yanı sıra, tüm aileyi birbirine başlayan şefkatli bir simge olarak hatırlanacak.