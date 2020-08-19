Torun Nazarbayev’in şüpheli ölümü! Aldığı haberle yıkıldı

ESKİ Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 29 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayet, İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde ölü bulundu. Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunduğunu açıklayan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya’yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara ilişkin bilgiler olduğunu iddia ediyordu. Hakkında bir zamanlar Kazakistan’ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev’in ölümü ‘şüpheli’ olarak değerlendiriliyor. Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.



‘ANNEM BANA SALDIRIYOR’



Nazarbayev, Şubat ayında Facebook hesabında yaptığı açıklamada kendi ailesi ve Kazakistan siyasi sahnesinde gücüyle bilinen annesi Dariga’nın saldırılarına maruz kaldığını ve bu nedenle ülkeye sığınma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Torun Nazarbayev’in açıklaması Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanı Dauren Abayev tarafından hızlı bir şekilde reddedilmişti.



‘UYUŞTURUCU SORUNU VARDI’



Abayev, üst düzey isimlere ilişkin yolsuzluk iddiasında bulunmayan ancak bu konuda hiçbir belge açıklamayan Nazarbayev’in uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylemişti. İngiliz Daily Mail gazetesi ölen adamın geçmişte Facebook hesabından uyuşturucu sorunu olduğunu itiraf ettiğini yazdı.



80 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 30 yıllık iktidarının ardından geçen yıl mart ayında görevini bırakmıştı. Ülkenin ilk devlet başkanı Nazarbayev, bununla birlikte, iktidardaki Nur Otan Partisi Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Lider gibi unvanları elinde tutuyor.

Düğününde Kanye West sahne almıştı

* Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Dariga Nazarbayeva ölüm haberiyle yıkıldığını belirtti. Nazarbayev ailesi içinde ‘favori torun’ olarak isimlendirilen 29 yaşındaki adam, İngiltere’nin prestijli askeri okulu Sandhurst’te eğitim almıştı.



* Geçmişte Chelsea genç futbol akademisine katılan Aysultan Nazarbayev’in Kazakistan’daki düğününde ünlü şarkıcı Kanye West 2 milyon sterlinlik ücret karşılığında sahne almıştı.



* Ülke liderliğine oynadığı için anne tarafının soyadını kullandığı belirtilen Aysultan Nazarbayev, petrolcü bir işadamının kızı olan Alima Boranbayeva ile evlenmişti. 20 yaşındaki genç kadın Londra’da sanat eğitimi alıyordu.