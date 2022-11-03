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Top 10’daki 10 şarkı da ona ait

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#Taylor Swift#Müzik#Bilboard Hot 100
Top 10’daki 10 şarkı da ona ait
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

GRAMMY ödüllü şarkıcı Taylor Swift, bir rekora daha imza attı. Swift’in geçen hafta yayınladığı yeni albümü ‘Midnights’taki 10 parça, “Bilboard Hot 100” listesinde ilk 10’a yerleşti. Sadece bir haftada listenin ilk 10’una yerleşen Swift, 64 yıllık Bilboard Hot 100’ün de tarihine geçti.

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 Amerikalı yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hot 100 listesinde ilk 10’un hepsi benim mi? Hem de 10’uncu albümümde? Şaşkınlık içindeyim” yazdı. Bir önceki rekor ilk 10’da 9 şarkıyla rap’çi Drake’e aitti.

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#Taylor Swift#Müzik#Bilboard Hot 100

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