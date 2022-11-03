Top 10’daki 10 şarkı da ona ait

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Amerikalı yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hot 100 listesinde ilk 10’un hepsi benim mi? Hem de 10’uncu albümümde? Şaşkınlık içindeyim” yazdı. Bir önceki rekor ilk 10’da 9 şarkıyla rap’çi Drake’e aitti.