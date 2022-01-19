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Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu

#Tonga#Peru#Çevre Felaketi

Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşandı. Yetkililer, petrol sızıntısının 4 kilometrelik sahile yayıldığını bildirdi.

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Güney Pasifik ada ülkesi olan Tonga’da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşanıyor.

Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'nden cumartesi gününden bu yana Pasifik Okyanusu'na petrol sızıntısı devam ederken, yetkililer tarafından sızıntının 4 kilometrelik sahile yayıldığı bildirildi. Yetkililer, İspanyol merkezli Repsol doğalgaz şirketinin bölgede temizliğin sağlanması için daha fazla sorumluluk almasını talep etti.

Repsol tarafından işletilen La Pampilla Rafinerisi tarafından yapılan açıklamada, sızıntının sadece 7 galon ham petrol olduğu kaydedildi. Ancak sızıntının Ventanilla bölgesindeki birkaç plajı ve koruma altındaki doğal alanı etkilediği bildirildi.

Ventanilla Belediye Başkanı Pedro Spadaro bölgede meydana gelen çevre kirliliğine ilişkin, "Küçük denilen sızıntı felakete dönüştü. 4 kilometrelik alanda deniz tamamen siyah. Kıyılara vuran ölü hayvanlar var. Bu ekolojiye karşı bir saldırı" dedi.

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Spadaro, petrol rafinerisi şirketinin sızıntının başladığı cumartesi günü yetkililere durumu bildirmediğini ve plajların temizlenmesi için gerekli sorumluluğu almadığını söyledi. Belediye Başkanı Spadaro, Peru Çevre Bakanı Rubén Ramrez'den çevresel acil durum ilanını değerlendirmesini istedi. Spadaro, "Sorumsuz bir şekilde belediyeye ya da polis yetkilisine hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir felaket” dedi.

Spadaro'nun açıklamalarının ardından La Pampilla Rafinerisi'nden yapılan açıklamada, "Olayın başlangıcından bu yana Ventanilla ilçesinde kıyı şeridinde iyileştirme ve plaj temizliği çalışmaları yürütülüyor" denildi.

Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda cumartesi günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.

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#Tonga#Peru#Çevre Felaketi

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