MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTogo ve Mali'de Corona Virüsten ilk ölümler
GeriDünya Togo ve Mali'de Corona Virüsten ilk ölümler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Togo ve Mali'de Corona Virüsten ilk ölümler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Togo ve Mali'de Corona Virüsten ilk ölümler
Abone Olgoogle-news

Afrika ülkeleri Togo ve Mali'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.

Togo hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede görülen toplam vaka sayısının 25 olduğu belirtildi.

Vakalardan birinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle astım hastası bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 400 kişinin izlendiği aktarıldı.

Mali'de Kovid-19'dan ilk ölüm

Mali Sağlık Bakanı Michel Sidibe, ülkede şu ana kadar 18 Kovid-19 vakası görüldüğünü açıkladı.

Vakalardan 14'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, 4'ünün ise temas yoluyla virüsü kaptığını belirten Sidibe Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle