Tıp tarihinde 2’nci kez... Ölümcül hastaya domuzdan kalp nakli

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ABD’nin Maryland eyaletinde ölmek üzere olan kalp hastasına genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi nakledildi. Evli iki çocuk babası olan 58 yaşındaki Lawrence Faucette’in çarşamba günü nakil ameliyatını başarıyla atlattığı, kendisini iyi hissettiği ve ailesiyle iletişim kurabildiği belirtildi. Doktorlar, Faucette’in diğer ağır rahatsızlıkları sebebiyle geleneksel kalp nakline uygun olmadığını düşündüğü için ‘domuz kalbi nakli’ seçeneğinin kullanıldığını ifade etti.

İLK HASTA İKİ AY YAŞAMIŞTI

Nakli ekibiyle birlikte gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith, sonuçtan memnun olduğunu dile getirirken, şakayla karışık “Başımı sallayıp duruyorum. Domuz kalbi olan biriyle nasıl konuşabilirim ki” ifadelerini kullandı. Tıp tarihinde çığır açan ameliyat, ikinci kez denendi. Domuz kalbi nakli ameliyatının ilki geçen yıl, yine Dr. Griffith ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti. Hasta, naklin ardından domuz kalbiyle iki ay daha yaşama şansı bulmuştu.

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GENETİĞİ İLE OYNANIYOR

Kullanılan domuz kalbi, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Genetiğin üzerinde değişikliğe gidilmesinin temel sebebi ise nakil yapılacak hastada organ reddinin önüne geçmek. Değiştirilen genler arasında, insan bağışıklık sisteminde organ reddine neden olan ciddi bir reaksiyonu tetikleyebilen gen ve domuzun kan hücrelerindeki alfa gal şekerini ortadan kaldırmak için etkisiz hale getirilmiş genler de vardı.