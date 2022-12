Time dergisi kazananı açıkladı... Ukrayna lideri Zelenski yılın kişisi seçildi

ABD merkezli Time dergisi yılın kişisini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda oylama başlatan Time editörleri bu yıla damga vuran kişinin Ukrayna lideri Zelenski olduğu kararına vardı.

Açıklanan listede eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyordu.

Dergi geçtiğimiz yıl ünlü milyarder Elon Musk'ı yılın kişisi olarak belirlemişti.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa