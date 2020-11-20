Tiflis'te mikrofinans kurumu ofisinde rehine krizi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Tsereteli metro istasyonu yakınlarındaki bir mikrofinans kuruluşunun ofisine silahlı bir saldırgan el bombasıyla girdi. 10 kişiyi rehin alan saldırgan, bir süre sonra rehinelerden birini serbest bıraktı.

Tüm ülkenin dehşetle izlediği olayla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu bilgiler verildi:

* Tiflis'in Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki mikrofinans kuruluşlarından birinin ofisinin yakınında polis seferber oldu. İlk bilgilere göre ofise silahlı bir kişi girdi. Saldırı raporunu alan polisler binanın bulunduğu alanı kordon altına aldı.

* Şu anda olay yerinde harekete geçirilen kolluk kuvvetleri gerekli ve acil tüm tedbirleri alıyor, ayrıca soruşturma ve operasyonel tedbirler devam ediyor."

İçişleri Bakanlığı Devriye Polis Dairesi Müdürü Vaja Siradze ise ilerleyen dakikalarda gazetecilere yaptığı açıklamada, dokuz kişinin rehin durumda olduğunu ifade etti.

GEÇEN AY DA YAŞANMIŞTI

Gürcistan geçen ay da benzer bir olaya tanık olmuştu. Ülkenin güneyindeki Zugdidi kasabasında silahlı ve maskeli bir kişi, girdiği banka şubesinde 43 kişiyi rehin almıştı. Soyguncu 500 bin dolar fidye aldıktan sonra tüm rehineleri serbest bırakarak ortadan kaybolmuştu.