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The Notebook'un yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti

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#Gena Rowlands#The Notebook#Hollywood
The Notebookun yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 09:35

Dünyaca ünlü oyuncu Gena Rowlands, 94 yaşında hayatını kaybetti. Üç kez Emmy ödülü kazanan Rowlands, The Notebook filminde canlandırdığı karakteri gibi Alzheimer hastasıydı.

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The Notebook filmi ile hafızalara kazınan ABD'li aktris Gena Rowlands, 94 yaşında hayatını kaybetti. "Gloria" ve "A Woman Under the Influence" filmlerinde canlandırdığı kadın karakterler ile üç kez Emmy ödülü kazanan ve Oscar adayı olan Rowlands'ın ölüm haberini, ünlü oyuncunun oğlu Nick Cassavetes bildirdi.

Rowlands'ın, The Notebook filminde canlandırdığı karakter gibi Alzheimer hastası olduğunu açıklayan Cassavetes, "Tam bir bunama yaşıyordu. Bu o kadar delice ki biz bunu yaşadık. Filmde canlandırdı ve yakalandı" ifadesinde bulundu.

Cassavetes'in babası John Cassavetes ile Rowlands, 1970'li ve 1980'li yıllarda bağımsız sinemanın altın çiftiydi.

The New Yorker dergisi Rowlands ve Cassavetes hakkında 2016 yılında, “Bağımsız film yapımı Cassavetes'ten önce de vardı ama Cassavetes, Rowlands ile birlikte çalışarak Hollywood'dan olay örgüsü ya da tarz olarak değil ama oyunculuk cazibesi ve dramatik güç olarak ilham alan bağımsız bir film yapmayı başardı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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1930 yılında dünyaya gelen Rowlands, 2017 yılında oynadığı son film olan "Unfortunate Circumstances" ile 106. yapımında yer almıştı.

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#Gena Rowlands#The Notebook#Hollywood

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