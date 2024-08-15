Son dakika… Orta Doğu’da kader günü… Taraflardan biri masaya oturmayacak… İran saldırı için gözünü Katar’a çevirdi: Tek kıvılcım büyük yangın ateşini yakabilir!

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Philadelphia Koridoru'na ilişkin tüm seçenekleri hazırlıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin siyasi düzeyin bu konudaki kararına bağlı olarak tüm seçenekleri hazırladığını duyurdu.



Filistin-Mısır sınırında 14 kilometre uzunluktaki Philadelphia koridoru, Hamas'ın yeniden gücüne kavuşması gibi bir sorunu içerdiği için bunun ülkesi için önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Halevi, "siyasi düzeyde kararlaştırılan her şey için seçenekleri hazırlıyoruz" dedi ve "Siyasi düzey, Koridorda kalmaya karar verdiğinde burada nasıl güçlü bir şekilde kalacağımızı bileceğiz." sözleriyle kontrol ve gerektiğinde müdahale etme kararı verildiğinde bunun da nasıl yapılabileceğinin hazırlandığını vurguladı.