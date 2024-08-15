Son dakika… Orta Doğu’da kader günü… Taraflardan biri masaya oturmayacak… İran saldırı için gözünü Katar’a çevirdi: Tek kıvılcım büyük yangın ateşini yakabilir!

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin siyasi düzeyin bu konudaki kararına bağlı olarak tüm seçenekleri hazırladığını duyurdu.
Filistin-Mısır sınırında 14 kilometre uzunluktaki Philadelphia koridoru, Hamas'ın yeniden gücüne kavuşması gibi bir sorunu içerdiği için bunun ülkesi için önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Halevi, "siyasi düzeyde kararlaştırılan her şey için seçenekleri hazırlıyoruz" dedi ve "Siyasi düzey, Koridorda kalmaya karar verdiğinde burada nasıl güçlü bir şekilde kalacağımızı bileceğiz." sözleriyle kontrol ve gerektiğinde müdahale etme kararı verildiğinde bunun da nasıl yapılabileceğinin hazırlandığını vurguladı.
Axios'un iki ABD'li kaynağa dayandırdığı haberine göre Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump dün akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve Gazze'deki rehine-ateşkes anlaşmasını ele aldı.
Kaynaklardan biri görüşmenin amacının Trump'ın Netanyahu'yu Hamas'la arabuluculuk yoluyla varılan anlaşmayı kabul etmeye teşvik etmek olduğunu söylüyor ancak Trump’ın Netanyahu’ya gerçekte ne söylediği net değil.
Haber sitesi Netanyahu'nun ofisinin aramayı yalanlamadığını, Trump'ın ofisinin ise yorum yapmayı reddettiğini belirtiyor.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na dron ile saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas’ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, “Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir” dedi.Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır” dedi.
Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye’nin intikamın alınacağını söyleyen İran’ın İsrail’e büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu biliniyor.
Bu saldırının Orta Doğu’da çok daha büyük çaplı bir savaşı körüklemesinden korkulurken İranlı kaynaklar basına, İran’ın saldırıdan vazgeçmesinin tek yolunun müzakerelerden sonuç alınması olduğunu söylemişti. Hamas’ın yer almadığı masadan çıkacak sonucun İran’da nasıl yankılanacağı ve İran ile Hizbullah’ın buna nasıl cevap vereceği merak konusu…
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Patel, Hamas'ın Katar'da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, tüm müzakerecilerin masaya dönmesi ve bu anlaşmayı sonuca bağlaması gerektiğini söyledi ve “Bu yorumların farkındayız ve bu görüşmelerin gerektiği gibi ilerlemesini bekliyoruz. Bizim bakış açımıza göre tüm müzakereciler masaya dönmeli ve bu anlaşmayı sonuca bağlamalıdır." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyete “müzakereleri yürütme yetkisi” verdiğini açıkladı. İsrail heyetinde kimlerin yer aldığı ise resmi olarak açıklanmadı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Ophir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi.
Ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep eden Hamas'ın, müzakereye bir heyet gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.