Tesla sağ olsun! Pandemide servetini 6'ya katladı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın kişisel serveti, pandemide sıçrama yaptı. Dünya ekonomisi bu süreçte frene basarken, Musk’ın serveti yüzde 613 artışla 175 milyar dolara ulaştı. 50 yaşındaki girişimci, binlerce kişinin işini kaybettiği, pek çok sektörün aylarca hiç iş yapamadığı bu dönemde servetine yaklaşık 150 milyar dolar daha eklemeyi başardı. Musk’ın serveti sadece son 12 ayda 100 milyar dolardan fazla arttı. Forbes dergisinin raporuna göre, Musk’ın servetindeki artışta Tesla hisselerinde görülen değer kazancı belirleyici oldu. Bu dönemde şirket hisseleri yüzde 1000’den fazla prim yaptı.

EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİ

Elon Musk 175 milyar dolarlık kişisel servetiyle, dünyanın en zenginleri listesinde perakende devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un (192 milyar dolar) ardından ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan pandemi döneminde Amerikalı milyarderlerin sayısında da artış görüldü. Geçtiğimiz mart ayında 10 haneli banka hesabı olan kişi sayısı 614’ken, ağustosta bu sayı 708’e çıktı. ABD’li milyarderler, en yoksul 165 milyon Amerikalının toplam servetinin 4 katından fazlasına sahip.

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