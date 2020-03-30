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Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Tepki çeken görüntü! Bu kadarına da pes...

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İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
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12 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan, İspanya'da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanyada Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.

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