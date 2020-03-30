Tepki çeken görüntü! Bu kadarına da pes...

Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

12 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan, İspanya'da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanyada Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.