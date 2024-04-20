Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasaÄŸÄ±na onay   

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ABDâ€™nin TikTok ile savaÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Temsilciler Meclisiâ€™nde bugÃ¼n sosyal medya platformu TikTok iÃ§in oylama yapÄ±ldÄ±. Mecliste yapÄ±lan oylamada, Ã‡inli ByteDance ÅŸirketinin sahibi olduÄŸu sosyal medya platformu TikTokâ€™un ABDâ€™deki varlÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸka bir ÅŸirkete satÄ±lmamasÄ± durumunda Ã¼lkede yasaklanmasÄ±nÄ± iÃ§eren yasa tasarÄ±sÄ± 58â€™e karÅŸÄ± 360 oyla kabul edildi.Â

TasarÄ±ya gÃ¶re, ByteDanceâ€™Ä±n TikTokâ€™u elden Ã§Ä±karmasÄ± iÃ§in 6 aydan 1 yÄ±la kadarÂ sÃ¼resi var. TasarÄ±da, ABD BaÅŸkanÄ± Joe Bidenâ€˜Ä±n satÄ±ÅŸ konusunda ilerleme kaydedildiÄŸini tespit etmesi halinde satÄ±ÅŸ sÃ¼resinin 90 gÃ¼n daha uzatÄ±labileceÄŸi de ifade edildi.Â

Temsilciler Meclisiâ€™nden geÃ§en yasa tasarÄ±sÄ±, Senato'daki oylamanÄ±n ardÄ±ndan Biden'Ä±n onayÄ±na sunulacak.Â

BÄ°DEN "ONAYLAYACAÄžIM" DEMÄ°ÅžTÄ°Â

Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Michael McCaul oylamanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bu tasarÄ± AmerikalÄ±larÄ± ve Ã¶zellikle de AmerikalÄ± Ã§ocuklarÄ± TikTok uygulamasÄ±ndaki Ã‡in propagandasÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ etkisinden koruyor. Bu uygulama AmerikalÄ±larÄ±n telefonlarÄ±nda bir casus balonudurâ€œ dedi.Â

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TikTok tarafÄ±ndan bu hafta baÅŸÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise, 170 milyon AmerikalÄ±nÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ayaklar altÄ±na alacak, 7 milyon iÅŸletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yÄ±lda 24 milyar dolar katkÄ±da bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarÄ±sÄ±nÄ± bir kez daha araya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¶nemli dÄ±ÅŸ ve insani yardÄ±m kÄ±lÄ±fÄ±nÄ± kullanmasÄ± talihsiz bir durumdurâ€œ ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Biden ise, geÃ§tiÄŸimiz ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, EÄŸer yasayÄ± geÃ§irirlerse, onaylayacaÄŸÄ±mâ€œ ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â