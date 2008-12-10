Televizyonda saniye saniye ötanazi

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TV ekranlarında ötanazi

59 yaşındaki Amerikalı emekli üniversite öğretim görevlisi Craig Ewert, korkunç hastalığın teşhisinden sadece 5 ay sonra tememen yatağa bağlı, kendi kendine nefes bile alamaz duruma gelince, 37 yıllık eşine kısa süre sonra hayatına son verme kararını açıkladı.



Bunca yıl hayatı paylaşan çift, kabus gibi günlerden sonra ötanazinin yasal sayıldığı İsviçre'ye gidip, 6 bin dolar karşılığında "ölüm anlaşması" yaptı. Konunun uzmanı İsviçreli "Dignitas" şirketinin "ölüm anı" için kullanılan daireye yerleşen çiftin ölüme giden anları saniye saniye kaydedildi.



Sakinleştirici kokteylini Craig Ewert'a sunan şirket görevlisi "Bay Craig bu bardaktaki karışımı içerseniz öleceksiniz" diyerek son kez uyarıda bulundu. Craig eşine bakarak öldürücü karışımı içti ve bir daha uyanmayacağı derin uykuya daldı. 45 dakika sonra klinik ölümü kayıtlara geçti.



"Ölüm Hakkı" adlı belgesel niteliğindeki olayın şimdi ilk kez televizyon ekranlarında gösterilmesi İngiltere'de tartışma yarattı.