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500 metre yükseklikte asılı kalan 8 kişi 14 saatlik bir operasyonla kurtarıldı!

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#Pakistan#Teleferik#Kurtarma Oıperasyonu
500 metre yükseklikte asılı kalan 8 kişi 14 saatlik bir operasyonla kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 12:04

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde halatı kopan teleferikte mahsur kalan 8 kişi, karadan yürütülen 14 saatlik operasyonla dün gece kurtarıldı. Operasyonun görüntüleri bugün dünya basının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Battagram bölgesinde, aralarında 6 öğrencinin de bulunduğu 8 kişi, halatı kopan teleferikte mahsur kaldı.

500 metre yükseklikte asılı kalan 8 kişi 14 saatlik bir operasyonla kurtarıldı

Pakistan medyası, teleferiğin yaklaşık 500 metre yükseklikte asılı kaldığını duyurmuştu. Pakistan ordusu, bölgeye helikopterlerle giderek kurtarma operasyonunun nasıl yapılacağına ilişkin incelemeler yaptı.

Yetkililer, yaklaşık 14 saat süren karadan yürütülen operasyonla mahsur kalan 8 kişi de kurtarıldı.
500 metre yükseklikte asılı kalan 8 kişi 14 saatlik bir operasyonla kurtarıldı

CUMHRUBAŞKANI ALVİ, TELEFERİKLER İÇİN İNCELEME YAPILMASINI İSTEDİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Alvi, ülkedeki teleferikler için inceleme yapılması gerektiğini belirterek, “Battagram’da teleferikteki tüm çocukların sağ salim kurtarıldığını öğrendiğim için çok mutluyum. Askeri personelimize, yerel kurtarma ekiplerine ve tüm idarecilerimize, bu kritik kurtarma operasyonunda gösterdikleri kararlılık ve cesaret için teşekkür etmeliyim. Ayrıca, gelecekte halkımızın güvenliğini sağlamak için yönetimin bu tür tüm yerel teleferiklerde kapsamlı bir inceleme yapmasını tavsiye ediyorum” dedi.
500 metre yükseklikte asılı kalan 8 kişi 14 saatlik bir operasyonla kurtarıldı


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#Pakistan#Teleferik#Kurtarma Oıperasyonu

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