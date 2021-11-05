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Teksas'ta mektupla oy kullanımını kısıtlayan yasayı mahkemeye taşındı

#ABD#TEKSAS#Mektupla Oy Verme
Teksasta mektupla oy kullanımını kısıtlayan yasayı mahkemeye taşındı

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Teksas eyaletinde mektupla oy kullanımını kısıtlayan tartışmalı yasayı mahkemeye taşıdığı bildirildi.

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Adalet Bakanlığından Başsavcı Merrick Garland tarafından yapılan açıklamada, mektupla oy kullanımıyla ilgili getirilen yasa değişikliğine karşı Teksas eyaleti hakkında San Antonio eyalet mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Teksas eyaletinin oy kullanımına getirdiği kısıtlamaların "insan haklarını" ihlal ettiğini, yasanın iptal edilmesi gerektiği savunuldu.

ABD demokrasisinin seçmenlerin oy kullanmasına ve o pusulaların sayılmasına dayalı olduğuna işaret edilen açıklamada, yasanın iptali için bakanlığın tüm yetkisini kullanacağı ifade edildi.

Texas eyalet başsavcısı Ken Paxton ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, oy kullanımını düzenleyen yasayı savunarak "Teksas'ın güvenli ve şeffaf seçimleri benim en büyük önceliğim. Muhteşem ve gerekli bir yasa. Mahkemede görüşürüz Biden." ifadelerini kullandı.

OY KULLANMA YÖNTEMLERİ KISITLANIYOR

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"Senato Tasarısı 1" olarak da bilinen yasa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde yaygın olarak başvurulan mektupla veya erken oy kullanma gibi yöntemleri kısıtlıyor.

Yasa ayrıca, seçim ihlallerine yönelik yaptırımları ağırlaştırırken, yerel parti gözlemcilerinin yetkilerini de artırıyor.

Yasanın, özellikle siyahi seçmenler başta olmak üzere eyaletteki azınlıkların seçme haklarını ihlal edeceği ve yasadaki düzenlemelerin federal seçim yasasına aykırı olduğu iddia ediliyor.

DEMOKRAT VEKİLLER TEPKİ OLARAK TEKSAS'I TERK ETMİŞTİ

Eyalet kongresindeki 50 Demokrat üye, Cumhuriyetçilerin oy kullanma kurallarını sıkılaştıracak söz konusu yasa tasarısı çalışmalarını önlemek için 13 Temmuz’da eyaleti terk etmişti.

50 Demokrat siyasetçi, en az üçte ikisinin hazır bulunması zorunlu 150 kişilik eyalet kongresindeki oylamayı bloke etmek için Austin'den iki özel jetle Washington'a gitmiş, yasanın çıkarılması için gerekli 30 günlük süre tamamlanmadan Teksas'a dönmeyeceklerini açıklamıştı.

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#ABD#TEKSAS#Mektupla Oy Verme

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