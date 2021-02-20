Teksas korku filmi gibi

Ülkenin enerji başkenti olan eyalette 7 milyon kişi su borularının donması, fırtınanın da etkisiyle meydana gelen elektrik kesintileriyle başetmeye çalışıyor. Kuzey Kutbu’ndan inen soğuk hava dalgasının ülkenin iç kesimleri ve güneyinde yol açtığı kötü hava şartları nedeniyle toplam can kaybı 50’ye yaklaşırken Teksas’ta marketler, benzin ve tüp istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

TÜRK MÜHENDİS ANLATIYOR

1993’ten beri Teksas’ta yaşayan Türk elektrik mühendisi Ziya Kirman, AA’ya yaptığı açıklamada, “Teksas’ta bu hafta beklenmedik bir soğuk oldu. Her 10 yılda bir buna benzer soğuk beklenir ama bu defa neredeyse 100 senede bir gelen çok soğuk hava oldu ve bu çok uzun sürdü. Eyalette yaşanan elektrik sıkıntısının bu soğuk havanın yanı sıra, yetkililerin yönetimsel ve planlama hatalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında eyalette bu kutup soğuğu şartlarını kaldıracak altyapı ve imkân var ama kötü yönetim yüzünden bu hale geldik” dedi.