Teknesi dev dalgalara dayanamayıp alabora oldu! Okyanusun ortasında kâbus gibi geçen 12 saat... 'Sakin sakin cevap verince kendimi tutamayıp ağlamaya başladım'

Noland Keaulana için sıradan bir çarşamba akşamıydı. Büyükanne ve büyükbabasının evlerinin bahçesine park ettiği kamyonetinin bakımıyla uğraşıyordu Keaulana. O esnada telefonuna bir bildirim geldi. 17 yaşında bir gencin Honolulu sahili açıklarında kaybolduğu yazılıydı bildirimde.

Kısa süre sonra Keaulana'nın telefonu bir daha çaldı. Arayan kişi eşiydi ve kaybolan gencin bir arkadaşlarının oğlu olduğunu bildirmek için aramıştı Keaulana'yı.

16 yıldır Honolulu Okyanus Güvenliği Birimi'nde cankurtaran olarak çalışmakta olan Keaulana, o akşam izinliydi aslında ama yine de içine bir kurt düşmüştü. "Arama çalışmalarına katılsam mı?" diye düşünüyordu.

Nihayet iki saatin sonunda daha fazla düşünecek zamanı olmadığına karar veren Keaulana, yola koyuldu.

Kaybolan gencin adı Kahiau Kawai'ydi. Keaulana ile diğer cankurtaranlar okyanusa doğru yola çıktıkları dakikalarda, Kahiau kendisini hızla açığa çekmekte olan dalgalarla mücadele etmekten yorgun düşmüştü.

HAVA KARARDIKÇA KIYIDAN UZAKLAŞIYORDUM

Lise öğrencisi olan Kahiau'nun o akşam kürek antrenmanı vardı. Teknesi alabora olan genç, kısa süre içinde açığa sürüklenmişti. Üstelik üzerinde can yeleği de yoktu.

CNN International'a konuşan Kahiau, "Denizde çok zorlandım. Dalgalar çok güçlüydü ve akıntıya karşı koyamıyordum. Bir yandan da güneş batıyordu. Hava karardıkça kıyıdan uzaklaşıyordum. O zaman endişelenmeye başladım" dedi.

Küreğini kaybeden Kahiau, bazen teknesinin üzerine yatıp dinlenerek bazen de ayaklarını çırparak ilerlemeye çalıştığını belirterek, "Yardım istedim ama en yakındaki tekneler bile sesimi duyuramayacağım kadar uzaktaydı" ifadelerini kullandı.

"Bir noktada akıntıyla savaşamayacağımı anladım, o yüzden sakinleşip panik yapmamaya çalıştım" diyen Kahiau'nun planı sakin kalmak, yüzmeye devam etmek ve akıntı zayıfladığında suya düştüğü noktaya geri dönmekti.



Noland Keaulana



HAVADAN VE DENİZDEN ARAMALAR BAŞLADI

Kahiau ve takım arkadaşları Ala Wai Limanı'ndan Diamond Head'e doğru kürek çekiyordu. Honolulu İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, arkadaşlarının dönüş sırasında Kahiau'nun aralarında olmadığını fark ettiği ve 18.30 sularında 911'i arayarak yardım istediği belirtildi.

İtfaiye yetkilileri derhal havadan ve denizden arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara, aralarında ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan görevlilerin de bulunduğu 50'yi aşkın personel katıldı.

Onlardan biri de Keaulana'ydı. Keaulana ve meslektaşları bir yandan aramalarını sürdürüyor bir yandan da her geçen saatle birlikte umutlarını biraz daha yitiriyordu.

Keaulana, CNN International'a yaptığı açıklamada, "Umudumu kaybetmeye başlamıştım. Teknesine tutunmaya devam mı ediyor, pes mi etti bilmiyordum. En kötü senaryoyu düşünüyor, bir yandan da 'Neden daha önce gelmedim ki' diye kendime kızıyordum" ifadelerini kullandı.

Kahiau ise karanlık sularda süzülürken kendisini arayan helikopterleri gördüğünü belirterek, "Birkaç sefer belli bir noktaya kadar geldiklerini gördüm ama benim olduğum kadar açığa gelmiyorlardı. Bu durum beni biraz korkuttu" dedi.

İçinde bulduğu suyun derinliğinden korktuğunu da belirten Kahiau, "Ama yüzmeye çalışmakla meşgul olduğum için korkularıma teslim olmadım. Onun yerine umuda sarıldım" diye konuştu.

SABAHA KARŞI FARK EDİLDİ

Aramalar 8 saatten fazla sürdü. Nihayet perşembe sabaha karşı 04.00 sularında ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na ait bir helikopter, tekneyi ve üzerindeki genci bulmayı başardı.

Helikopterdekiler, Kahiau konumunu bir işaret fişeğiyle belirttikten sonra telsizle en yakındaki teknede bulunan Keaulana'yı arayıp gencin koordinatlarını bildirdi.

Keaulana, o anları, "Bir anda sağ tarafımda belirdi. Suda ayaklarını çırpıyordu. Kafasının suyun üstünde olduğunu fark edip 'Nasıl yani, hayatta mı?' dedim kendi kendime. Ardından 'Kahiau?' diye seslendim. Sakin sakin 'Efendim?' diye cevap verince kendimi tutamayıp ağlamaya başladım" sözleriyle anlattı.

"BİZ EĞİTİM ALDIĞIMIZ HALDE BAŞA ÇIKMAKTA ZORLANIYORUZ"

Kahiau, Keaulana'nın teknesine bindiğinde suya düşmesinin üzerinden neredeyse 12 saat geçmişti. Üstelik o gün hava koşulları nedeniyle deniz köpürüyor güçlü rüzgârlar kocaman dalgalar yaratıyordu.

Keaulana, "Ya pes ettiyse diye çok korktum çünkü biz böyle durumlar için eğitim aldığımız halde dalgalarla ve rüzgârla başa çıkmakta zorlanıyoruz. Diğer yanda bu çocuk, geceyi sağ salim atlatmayı başarıyor" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanı Zach Hunter, Hawaii News Now'a yaptığı açıklamada, Kahiau'nun tam olarak akıntıların kesiştiği noktada suya düştüğünü belirterek, "Çok mutlu olduk. Teknede olduğunu duyunca yaptığımız taşkınlıkları size anlatmayayım" dedi.

Nesillerdir cankurtaranlık yapan Hawaii yerlisi Polinezyalı bir aileye mensup olan Keaulana ise binlerce kişinin hayatını kurtardığını belirterek, "Hayat kurtarmak benim tutkum ve hayattaki amacım. Herkese kendi ailemden biri gibi davranıyorum. O gece sanki oğlumu arıyor gibiydim. Bulunca çok duygulandım" dedi.

"ANNEMİN BENİM İÇİN ENDİŞELENMİŞ OLMASINDAN ENDİŞELENİYORUM"

Kahiau'nun annesi Kelehua Kawai ise oğullarının sesini duyduklarında havalara uçtuklarını belirterek, "Hayatımızın en kötü gecesinin ardından hayatımızın en güzel sabahını yaşadık" diye konuştu.

Kawai, Kahiau'nun denizde olduğu 12 saatin her saniyesini iliklerinde hissettiklerini, arama ekiplerine ellerinden geldiğince yardım edip haber beklediklerini belirterek, "Korku içinde sessizce bekliyorduk. Umuttan umutsuzluğa savruluyor, bir yandan en kötü senaryoları düşünürken bir yandan da Tanrı'ya, kurtarma ekiplerine, ve buradaki hayatımızın büyük bir parçası olan okyanusa inancımızı yitirmemeye çalışıyorduk" dedi.

Kawai, kendisinin de sörf tahtasını alıp aramaya katılmayı düşündüğünü ancak akıntıya kapıldığı takdirde diğer iki çocuğunun hem annesiz hem abisiz kalacağından endişe ettiğini belirtti.

Aynı dakikalarda Kahiau da annesi için endişeleniyordu. Keaulana, Kahiau'nun tekneye bindirildikten sonraki ilk sözlerinin "Annemin benim için endişelenmiş olmasından endişeleniyorum" olduğunu vurguladı ve "İyi olduğunu bildirmek için ailesini aradığında arkadan gelen çığlıkları ben bile duyabiliyordum. Geri dönüşte çok duygusal anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR BÜYÜK BİR ŞEYİ KALDIRABİLECEĞİMİ BİLMİYORDUM"

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Kahiau'nun vücudundaki sakatlıklar ve hipotermi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kamehameha Okulları'ndan yapılan açıklamada ise Kahiau'nun cumartesi günü taburcu edildikten sonra katıldığı şampiyonada takım arkadaşlarını kenardan desteklediği belirtildi. Kaihau'nun yaşadığı gibi bir durumun tekrarlanmasını önlemek adına gerekli adımların atıldığını belirten okul yönetimi, "Kendimizi sorumlu tutacağız. Daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kahiau ise kürek sporuna devam edeceğini ancak bu tecrübeyi hayatının sonuna kadar unutmayacağını belirterek, "Bu kadar büyük bir şeyi kaldırabileceğimi bilmiyordum. Bu durum bana bunu yapabileceğimi gösterdi" dedi.

