Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Tekerlekli sandalyelerini 'düşünerek' sürdüler

Güncelleme Tarihi:

#Tekerlekli Sandalye#Düşünce#Sürme
Tekerlekli sandalyelerini düşünerek sürdüler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

ABD’li biliminsanları, boyundan aşağısı felçli hastaların düşünce gücüyle kullanabileceği tekerlekli sandalye tasarladı. Test sırasında 3 hasta, elektrikle çalışan tekerlekli sandalyeleri yalnızca ‘düşünerek’ sürmeyi başardı.

Haberin Devamı

ABD’nin Texas Üniversitesi’nde yapılan test sürüşünde, felçli hastaların yalnızca düşünce gücünü kullanarak büyük oranda hatasız şekilde tekerlekli sandalyelerini hareket ettirmeyi başardığı belirtildi. Hastaların kafasına 31 elektrot bağlanarak yapılan denemede, hastalardan sağa gitmek istediklerinde iki kolunu oynattıklarını düşünmeleri, sola gitmek istediklerinde ise iki ayaklarını hareket ettirdiklerini düşünmeleri istendi.

SİNYALLER LAPTOPA GİDİYOR

Beyin sinyalleri, tekerlekli sandalyelerin arkasına yerleştirilen laptoplara, oradan da sandalyelere başarılı bir şekilde iletildi. Denemenin sonucunda, felçli hastaların evdeki odalar arasında yardım almadan dolaşabileceği, ancak altyapıdaki yetersizlikler nedeniyle kalabalık caddelerde bunun henüz mümkün olmadığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekerlekli Sandalye#Düşünce#Sürme

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen