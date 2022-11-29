Tekerlekli sandalyelerini 'düşünerek' sürdüler

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ABD’nin Texas Üniversitesi’nde yapılan test sürüşünde, felçli hastaların yalnızca düşünce gücünü kullanarak büyük oranda hatasız şekilde tekerlekli sandalyelerini hareket ettirmeyi başardığı belirtildi. Hastaların kafasına 31 elektrot bağlanarak yapılan denemede, hastalardan sağa gitmek istediklerinde iki kolunu oynattıklarını düşünmeleri, sola gitmek istediklerinde ise iki ayaklarını hareket ettirdiklerini düşünmeleri istendi.

SİNYALLER LAPTOPA GİDİYOR

Beyin sinyalleri, tekerlekli sandalyelerin arkasına yerleştirilen laptoplara, oradan da sandalyelere başarılı bir şekilde iletildi. Denemenin sonucunda, felçli hastaların evdeki odalar arasında yardım almadan dolaşabileceği, ancak altyapıdaki yetersizlikler nedeniyle kalabalık caddelerde bunun henüz mümkün olmadığı belirtildi.