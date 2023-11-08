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Angelına Jolie’nin babası Jon Voight “İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Solun düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez. Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı’nın onurunu, Tanrı’nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı” diye seslendi. Herzog ise Jolie’nin “sahadaki gerçekleri görmediğini” ve “Gazze’yi ziyaret etmediğini” söyledi.

Sanki olup bitene karşı çıkmak için Gazze’yi ziyaret etmek şart. Bütün dünyanın gözleri önünde olup bitiyor her şey. Üstelik Angelina Jolie’nin özel bir durumu var: 10 yıl boyunca Birleşmiş Milletler iyi niyet elçiliği yaptı. Dünyada 20’den fazla ülkede (savaş alanı, mülteci kampları) çalışmalarda bulundu.

MALİKÂNESİNDEN SEYRETMİYOR DÜNYAYI

Yani Beverly Hills’teki malikânesinden seyretmiyor dünyayı. İyi niyet elçiliğinden de geçen yıl insani yardım ve insan hakları sorunlarıyla daha yoğun ilgilenebilmek için ayrıldı. Şu sıra çekmekte olduğu “Maria” filmindeki rol arkadaşı da Haluk Bilginer. Eminim, aralarında bu insani mevzuları da konuşuyorlardır.

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MASUM ÇOCUKLARA ÜZÜLMESİN Mİ

6 çocuğu olan bir anne üstüne üstlük. Ve evlatlık çocuklarını Kamboçya,Etiyopya, Vietnam gibi dünyada çocukların yaşamlarının en zor olduğu coğrafyalardan seçti. Şimdi Filistinli masum çocuklar için üzülmesin mi? Devlet düzeyinde tepkilerin odağında olan Angelina Jolie’nin tek suçu katliama karşı çıkmak. Ama vicdan işte bu. Babada olmuyor, kızında oluyor. Ve karşındaki kim olursa olsun susturulamıyor.

NE DEMİŞTİ: GAZZE TOPLU MEZAR OLDU

- Angelina Jolie, geçen hafta Instagram hesabından saldırıya uğrayan Cibaliya Mülteci Kampı’nın fotoğrafını paylaşarak İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya tepki göstermişti. Jolie, İsrail’in saldırısını “kaçacak hiçbir yeri olmayan, kapana kısılmış bir halkı kasıtlı olarak bombalamak” olarak tanımlamış, “Gazze neredeyse yirmi yıldır bir açık hava hapishanesi ve hızla bir toplu mezara dönüşüyor. Öldürülenlerin yüzde 40’ı masum çocuklar. Bütün aileler katlediliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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HEM BABASI HEM DE İSRAİL LİDERİ: ANGELİNA JOLİE’Yİ HEDEF ALDI

Dünyaca ünlü aktris Angelia Jolie’nin babası Amerikalı aktör Jon Voight, İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de masum sivillerin güvenliği ve kuşatma altındaki bölgede yaşanan insani krizle ilgili endişelerini paylaştığı bir açıklama yayınlayan kızının kendisini ‘hayal kırıklığına uğrattığını’ söyledi. Voight, kızı Angelina Jolie’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanını eleştirmesini ve Gazze’de ateşkes çağrısında bulunmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Voight, Amerikan bayrağının önünde çektiği ve X hesabından paylaştığı videoda “Çoğu kişi gibi kızımın da Tanrı’nın onurunu, Tanrı’nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi. İsrail ve Filistin’den Tanrı’nın toprakları, Yahudilerin toprakları” olarak bahsetti.

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‘İSRAİL’İN MASUMLARI ÖLDÜRDÜĞÜ YALAN’

Voight, “Bu savaş, Tanrı’nın Kutsal Topraklar’daki çocukları için adalettir. İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş, sol kesimin düşündüğü gibi olmayacak, medeni bir şekilde ilerleyemez” ifadelerini kullandı. Masum Filistinli çocukların İsrail tarafından öldürüldüğü iddialarını da yalanlayan Voight, “İsrail’in masum insanları öldürdüğü yalan. Hepsinin gitme özgürlüğü var ama onlar kendilerini kalkan olarak kullanan barbar ülkenin tutsakları” dedi.

HERZOG: GAZZE’DE İNSANİ KRİZ YOK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan Angelina Jolie’yi ‘İsrail halkına kendilerini savunma imkânı vermediği’ iddiasıyla tepki gösterdi. Herzog, İngiliz televizyoncu Piers Morgan’a verdiği özel röportajda, Jolie’nin Gazze’deki saldırıya yönelik eleştirilerini reddetti. Herzog, ”Sanırım hiç Gazze’ye gitmedi, hiç buraya gelmedi. Hiçbir zaman gerçekleri yerinde görmedi” ifadelerini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı, “Kusura bakmayın ama Gazze’deki insanlar savaşın olduğunu biliyor ancak onların hayatta kalmasını engelleyecek hiçbir insani kriz yok” dedi.