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Tek kelime ile vicdansızlık! 1 yaşındaki çocuğu ölüme terk ettiler... Yürek burkan anlar saniye saniye kamerada

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#ABD#Meksika#Dünya
Tek kelime ile vicdansızlık 1 yaşındaki çocuğu ölüme terk ettiler... Yürek burkan anlar saniye saniye kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:39

ABD sınırında terk edilen 1 yaşındaki çocuk güvenlik güçlerinin dikkati ile hayata tutundu. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı. İşte ABD basının yayınladığı yürek burkan anlar...

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Dünya, Arizona'daki Meksika - ABD sınırından gelen görüntüyü konuşuyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler insan kaçakçılarının vicdansızlığını gözler önüne serdi.

İnsan kaçakçıları 1 yaşında bir çocuğu ABD sınırında adeta ölüme terk etti.

Tek kelime ile vicdansızlık 1 yaşındaki çocuğu ölüme terk ettiler... Yürek burkan anlar saniye saniye kamerada

Sınırda bir başına kalan çocuk dikkatli bir devriyenin o anı fark etmesi ile kurtarıldı.

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Ortiz, olayı Twitter'da paylaştı ve hızlı hareket eden görevliyi övdü.

Ortiz 'Temsilcimizin hızlı tepkisi sayesinde trajedi önlendi' dedi ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Tek kelime ile vicdansızlık 1 yaşındaki çocuğu ölüme terk ettiler... Yürek burkan anlar saniye saniye kamerada

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New York Post'ta yer alan habere göre, Ekim ayından bu yana, ABD'li görevliler 58 binden fazla refakatsız çocukla karşılaştı.

Güvenlik kamerasına yakalanan trajedinin yaşandığı bölgede ise ekipler yaklaşık 3 bin refakatsiz çocukla karşılaştı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkililerinin paylaştığı verilere göre, Ocak 2021'den bu yana Meksika sınırı üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kişi, güvenlik güçlerinden kaçarak ülkeye girdi.

Tek kelime ile vicdansızlık 1 yaşındaki çocuğu ölüme terk ettiler... Yürek burkan anlar saniye saniye kamerada

Kuruluş, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Meksika sınırından 251 bin 487 kişinin yasadışı yollardan ABD'ye girdiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada bunun, bir ay içerisinde kaydedilen toplam kaçak girişte rekor bir sayı olduğunun altı çizildi.

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#ABD#Meksika#Dünya

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