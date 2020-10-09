Tehlike artışa geçti! Avrupa'da koronavirüs bilançosu kötüleşiyor

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece günlük vaka artışı, salgının ülkeyi ciddi şekilde etkilediği mart sonundaki seviyelere geri döndü.

Ülkede, dün 4 bin 458, 7 Ekim’de 3 bin 678, 6 Ekim’de 2 bin 677 yeni vaka tespit edilmişti.

Salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana virüs kapan kişi sayısı, toplam 343 bin 770'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 70 bin 110'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 387'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 28 artarak, 36 bin 111'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 1186 artarak, 237 bin 549'a yükseldi.

"1,5 AY İÇİNDE GEREKLİ MÜDAHALELERE ÖNCEDEN HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

Günlük bazda son haftalarda en çok vaka artışının kaydedildiği Campania Bölgesi'nin Başkanı Vincenzo De Luca, bölgelerinde bugün 700'ü aşkın yeni vaka olduğunu belirterek, "Bunların yüzde 90 ile yüzde 95'i belirti göstermiyor. Bugün durum kontrol altında ama 1,5 ay içinde gerekli müdahalelere önceden hazırlanmamız gerekiyor. Gereken her türlü karar alınacak. Bunlar rahatımıza uygun kararlar değil, ailelerimizi korumak için gerekli olanlar." ifadelerini kullandı.

İyileşen sayısı ile vaka sayısındaki dengenin önemine işaret eden De Luca, "Amaç, bu iki veri arasında dengeye sahip olmak. Eğer, bir günde 1000 yeni vaka, 200 iyileşen olursa o zaman bu sıkı karantinaya girilmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

İSPANYA



Sağlık Bakanlığı, dün 848 bin 324 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 12 bin 788 artışla 861 bin 112 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 241 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 541 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 929'a çıktığını duyurdu.

- Madrid'de "OHAL" ilan edildi

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, son 2 gündür 12 binin üzerinde olan yeni vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İlk aşamada 15 gün geçerli olacak OHAL nedeniyle giriş ve çıkışların kontrol edilmeye başlandığı Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Polis, bazı araçları durdurarak şoförlere seyahat gerekçelerini sorarken, otoyollarda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler kapsamında son 2 haftadır 6 kişiden fazla toplanmama, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul edip 23.00'te kapatılması gibi tedbirler uygulanmaya devam edecek.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1394 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2062 olurken, vaka sayısı da 83 bin 928'e çıktı.

Vaka ve ölüm sayılarının nisandaki yüksek değerlere ulaştığı Portekiz'de sol azınlık hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadelede gelecek hafta ek önlemler alacak.