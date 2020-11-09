Tebrikler sürüyor: Netanyahu’dan Biden’a kutlama

Netanyahu, ABD basınının kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını açıklamasından yaklaşık 12 saat sonra Biden’ı kutladı. İsrail lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(Biden’ı) İsrail’in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, başta tartışmalı Kudüs kararı ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde “İsrail’in egemenliğinin” tanıması gibi konularda Tel Aviv lehine aldığı kararları hatırlatarak ABD Başkanı Donald Trump’a da teşekkür etti.

ALMANYA RAHATLADI

TRUMP’ın başkanlığı döneminde ABD ile geleneksel köklü ilişkilerde büyük sorun yaşayan Almanya, seçimi son anda Biden’in kazanmasıyla rahatladı. Başbakan Merkel, Biden’in zafer konuşmasını beklemeden tebrik mesajı yayınladı. Başbakan Angela Merkel, mesajında, “Candan tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Amerikan halkı kararını verdi. Eğer zamanımızın büyük sorunlarının üstesinden gelmek istiyorsak, bizim transatlantik ilişkilerimizin yeri doldurulamaz. Başkan Biden’le işbirliği için seviniyorum” dedi. (Celal ÖZCAN / BERLİN )

YUNANİSTAN’DA SEVİNÇ

ABD’de Joe Biden’in başkan seçilmesi Atina’da sevinç yarattı. Başbakan Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabından, “Joe Biden, Yunanistan’ın gerçek bir dostuydu. Onun başkanlığı döneminde ilişkilerimizin daha da güçleneceğine eminim” diye yazdı. Atina’da, Biden’in, Yunan çıkarları için Donald Trump’dan daha yararlı olacağı ve Türkiye’ye karşı daha sert bir politika izleyeceği beklentisi bulunuyor. Trump’ın, özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile olan iyi ilişkilerinden sürekli rahatsızlık duyulan Yunanistan’da, Biden için beklentilerin yüksek olmasında ABD’nin yeni başkanının geçmişte söylediği “Kendimi Yunan hissediyorum” ve “Ben Joe Badenopulos” şeklindeki sözleri de etkili.(Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

SUUDİ ARABİSTAN KRALI KUTLADI

Suudi arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, seçimlerden birinci çıkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik etti.

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah da, ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ı Twitter’dan yayımladığı mesaj ile kutladı, “Birlikte çalışmayı arzuladığını” kaydetti.